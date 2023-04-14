https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1870199351.html

Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи

Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи - РИА Новости, 06.05.2023

Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи

Ученики и коллектив сельской школы в Марксовском районе Саратовской области сделали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, окопные РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-14T21:22

2023-04-14T21:22

2023-05-06T17:24

специальная военная операция на украине

надежные люди

общество

марксовский район

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849833679_0:276:3080:2009_1920x0_80_0_0_f496c6ef3f4b2645062711a0038ff062.jpg

САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Ученики и коллектив сельской школы в Марксовском районе Саратовской области сделали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, окопные свечи, написав на них теплые пожелания бойцам, сообщается в телеграм-канале районной администрации. "В МОУ - ООШ села Берёзовка Марксовского района коллектив и ученики своими руками сделали окопные свечи для бойцов, защищающих честь Родины в зоне специальной военной операции. Окопная свеча - вещь для солдата незаменимая. Места занимает немного, горит долго, да еще и после прогорания несколько часов остается теплой. Может помочь даже подогреть еду. Для поднятия боевого духа солдат на банках ребята написали разнообразные пожелания и просто теплые слова", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном администрацией, запечатлено, что дети и коллектив школы сделали 49 окопных свечей.

https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html

марксовский район

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надежные люди, общество, марксовский район, саратовская область