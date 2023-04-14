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Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:22 14.04.2023 (обновлено: 17:24 06.05.2023)
https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1870199351.html
Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи
Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи - РИА Новости, 06.05.2023
Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи
Ученики и коллектив сельской школы в Марксовском районе Саратовской области сделали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, окопные РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-14T21:22
2023-05-06T17:24
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
марксовский район
саратовская область
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Ученики и коллектив сельской школы в Марксовском районе Саратовской области сделали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, окопные свечи, написав на них теплые пожелания бойцам, сообщается в телеграм-канале районной администрации. "В МОУ - ООШ села Берёзовка Марксовского района коллектив и ученики своими руками сделали окопные свечи для бойцов, защищающих честь Родины в зоне специальной военной операции. Окопная свеча - вещь для солдата незаменимая. Места занимает немного, горит долго, да еще и после прогорания несколько часов остается теплой. Может помочь даже подогреть еду. Для поднятия боевого духа солдат на банках ребята написали разнообразные пожелания и просто теплые слова", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном администрацией, запечатлено, что дети и коллектив школы сделали 49 окопных свечей.
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
марксовский район
саратовская область
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надежные люди, общество, марксовский район, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Марксовский район, Саратовская область
Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи

Саратовские школьники сделали для бойцов спецоперации окопные свечи с теплыми пожеланиями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях в зоне СВО
Мобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости
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Мобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Ученики и коллектив сельской школы в Марксовском районе Саратовской области сделали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, окопные свечи, написав на них теплые пожелания бойцам, сообщается в телеграм-канале районной администрации.
"В МОУ - ООШ села Берёзовка Марксовского района коллектив и ученики своими руками сделали окопные свечи для бойцов, защищающих честь Родины в зоне специальной военной операции. Окопная свеча - вещь для солдата незаменимая. Места занимает немного, горит долго, да еще и после прогорания несколько часов остается теплой. Может помочь даже подогреть еду. Для поднятия боевого духа солдат на банках ребята написали разнообразные пожелания и просто теплые слова", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном администрацией, запечатлено, что дети и коллектив школы сделали 49 окопных свечей.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиОбществоМарксовский районСаратовская область
 
 
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