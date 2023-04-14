https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1865474562.html

Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою

Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою - РИА Новости, 14.04.2023

Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою

Поставленные киевскому режиму немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, а один из них российская группа захватила и затопила в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T22:34

2023-04-14T22:34

2023-04-14T22:34

в мире

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виктор орбан

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставленные киевскому режиму немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, а один из них российская группа захватила и затопила в болоте, рассказал офицер добровольческого батальона "Сокол". Штурмовые отряды группы "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности в западных районах Артемовска, потери противника за сутки на донецком направлении составили до 340 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Комментарии Европы о ходе конфликтаЕвропейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева, реалистичной целью видится продвижение примерно на 30 километров, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС. Украина в финансовом плане является несуществующей страной, как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт закончится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно. В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет. Террористические акты со стороны УкраиныУкраинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей. В фильме прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ. Этот фильм является типичным для киевского режима элементом запугивания и террора, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Кива рассказал также, что спецслужбы России осенью 2022 года предотвратили покушение на него самого, преступление должны были совершить некие киллеры-иностранцы.

https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html

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в мире, европа, украина, илья кива, виктор орбан, матеуш моравецкий, россия