Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1865474562.html
Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою
Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою - РИА Новости, 14.04.2023
Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою
Поставленные киевскому режиму немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, а один из них российская группа захватила и затопила в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:34
2023-04-14T22:34
в мире
европа
украина
илья кива
виктор орбан
матеуш моравецкий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставленные киевскому режиму немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, а один из них российская группа захватила и затопила в болоте, рассказал офицер добровольческого батальона "Сокол". Штурмовые отряды группы "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности в западных районах Артемовска, потери противника за сутки на донецком направлении составили до 340 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Комментарии Европы о ходе конфликтаЕвропейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева, реалистичной целью видится продвижение примерно на 30 километров, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС. Украина в финансовом плане является несуществующей страной, как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт закончится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно. В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет. Террористические акты со стороны УкраиныУкраинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей. В фильме прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ. Этот фильм является типичным для киевского режима элементом запугивания и террора, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Кива рассказал также, что спецслужбы России осенью 2022 года предотвратили покушение на него самого, преступление должны были совершить некие киллеры-иностранцы.
https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a64c84f4f8c89c08611bd1e204d35ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, илья кива, виктор орбан, матеуш моравецкий, россия
В мире, Европа, Украина, Илья Кива, Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий, Россия
Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою

Немецкие танки Leopard уже действуют на Херсонском направлении, один уже перехватили

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставленные киевскому режиму немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, а один из них российская группа захватила и затопила в болоте, рассказал офицер добровольческого батальона "Сокол".
Штурмовые отряды группы "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности в западных районах Артемовска, потери противника за сутки на донецком направлении составили до 340 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Комментарии Европы о ходе конфликта

Европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева, реалистичной целью видится продвижение примерно на 30 километров, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС.
Украина в финансовом плане является несуществующей страной, как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт закончится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.04.2023Посмотреть
В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет.

Террористические акты со стороны Украины

Украинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей. В фильме прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ. Этот фильм является типичным для киевского режима элементом запугивания и террора, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Кива рассказал также, что спецслужбы России осенью 2022 года предотвратили покушение на него самого, преступление должны были совершить некие киллеры-иностранцы.
Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
От Украины отвернулся главный союзник. Зеленский пытается все исправить
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаИлья КиваВиктор ОрбанМатеуш МоравецкийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала