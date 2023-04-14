Спецоперация, 14 апреля: немецкие танки Leopard уже используют в бою
Немецкие танки Leopard уже действуют на Херсонском направлении, один уже перехватили
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2 . Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поставленные киевскому режиму немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, а один из них российская группа захватила и затопила в болоте, рассказал офицер добровольческого батальона "Сокол".
Штурмовые отряды группы "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности в западных районах Артемовска, потери противника за сутки на донецком направлении составили до 340 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Комментарии Европы о ходе конфликта
Украина в финансовом плане является несуществующей страной, как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт закончится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно.
В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет.
Террористические акты со стороны Украины
Украинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей. В фильме прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ. Этот фильм является типичным для киевского режима элементом запугивания и террора, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Кива рассказал также, что спецслужбы России осенью 2022 года предотвратили покушение на него самого, преступление должны были совершить некие киллеры-иностранцы.