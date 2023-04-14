https://ria.ru/20230414/soveschanie-1865287993.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 14.04.2023

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:47

2023-04-14T12:47

2023-04-14T13:01

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент будет работать в Кремле целый день... Скоро, в течение часа, мы ожидаем проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

https://ria.ru/20230414/polk-1865289139.html

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политика, россия, владимир путин