https://ria.ru/20230414/sklad-1865403045.html

В Твери завершено строительство крупного складского комплекса

В Твери завершено строительство крупного складского комплекса - РИА Новости, 14.04.2023

В Твери завершено строительство крупного складского комплекса

Компания "ДКС" (один из ведущих производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе) завершила строительство второй очереди... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:15

2023-04-14T17:15

2023-04-14T17:15

тверская область

тверь

игорь руденя

россия

тверская область

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ТВЕРЬ, 14 апр – РИА Новости. Компания "ДКС" (один из ведущих производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе) завершила строительство второй очереди автоматизированного складского комплекса в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Складской комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров построен на территории технопарка "ДКС" в Твери. Также в 2023 году компания "ДКС" планирует ввод в эксплуатацию цехов нержавеющего лотка и металлических корпусов, лабораторию испытаний и сертификаций. На общей площади свыше 15 тысяч квадратных метров будет создано более 90 новых рабочих мест."История компании "ДКС" – это яркий пример реализации промышленного и кадрового потенциала Тверской области в создании и развитии производства мирового уровня. Родившись на тверской земле, компания ДКС выросла в крупную международную корпорацию", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.В настоящее время на территории технопарка "ДКС" в Твери площадью 41,7 гектара производят пластиковые трубы, металлические и лестничные лотки, кабельные эстакады, каналы и розетки, шинопроводы.Продукция компании "ДКС" используется для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. На территории технопарка "ДКС" в Твери создано более 2 тысяч рабочих мест, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230329/investproekty-1861694225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, россия, тверская область