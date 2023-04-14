https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865421232.html
Албанский суд отказался экстрадировать обвиняемую в шпионаже россиянку
Албанский суд отказался экстрадировать обвиняемую в шпионаже россиянку - РИА Новости, 14.04.2023
Албанский суд отказался экстрадировать обвиняемую в шпионаже россиянку
Суд в Албании отказался экстрадировать в РФ обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву, сообщило в пятницу издание Albanian Daily news. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:04
2023-04-14T18:04
2023-04-14T18:20
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Суд в Албании отказался экстрадировать в РФ обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву, сообщило в пятницу издание Albanian Daily news."Суд решил не экстрадировать в Москву обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву, которая была поймана на заводе в (городе) Грамши", - говорится в сообщении издания.Решение отклонить запрос российских властей об экстрадиции было принято на основании того, что в России Тимофеевой якобы не обеспечат законные права в соответствии с конвенцией о правах человека, говорится в статье.Как ранее сообщало издание Albanian Daily news, граждане РФ 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны 20 августа при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Им вменяют сбор секретной информации, подрывающий суверенитет и национальную безопасность Албании, совершенный группой лиц, все трое арестованы, передавал местный телеканал Top Channel. Посольство России в Албании сообщало, что не получило информации от властей страны о задержании граждан РФ.
https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865325846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
албания, россия, в мире
Албанский суд отказался экстрадировать обвиняемую в шпионаже россиянку
Албанский суд отказал Москве в экстрадиции обвиняемой в шпионаже россиянки Тимофеевой