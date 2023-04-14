Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки
Генсек ООН выразил подписантам зерновой сделки озабоченность ходом ее выполнения
© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости. Архивное фото
ООН, 14 апр – РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Различные члены команды генерального секретаря, а также сам генсек выразили в письмах подписантам данного соглашения нашу обеспокоенность. Мы неустанно работаем в тесном сотрудничестве с вовлеченными сторонами, что является ключом к сохранению в силе этого жизненно важного соглашения", - сказал Дюжаррик.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".