https://ria.ru/20230414/sdelka-1865458238.html

Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки

Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки - РИА Новости, 14.04.2023

Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:07

2023-04-14T20:07

2023-04-14T20:07

россия

стефан дюжаррик

оон

антониу гутерреш

турция

украина

владимир путин

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ООН, 14 апр – РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Различные члены команды генерального секретаря, а также сам генсек выразили в письмах подписантам данного соглашения нашу обеспокоенность. Мы неустанно работаем в тесном сотрудничестве с вовлеченными сторонами, что является ключом к сохранению в силе этого жизненно важного соглашения", - сказал Дюжаррик. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

https://ria.ru/20230413/guterresh-1865154934.html

https://ria.ru/20230405/sdelka-1863291526.html

россия

турция

украина

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россия, стефан дюжаррик, оон, антониу гутерреш, турция, украина, владимир путин