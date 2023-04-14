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Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки - РИА Новости, 14.04.2023
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20:07 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sdelka-1865458238.html
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки - РИА Новости, 14.04.2023
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:07
2023-04-14T20:07
россия
стефан дюжаррик
оон
антониу гутерреш
турция
украина
владимир путин
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Различные члены команды генерального секретаря, а также сам генсек выразили в письмах подписантам данного соглашения нашу обеспокоенность. Мы неустанно работаем в тесном сотрудничестве с вовлеченными сторонами, что является ключом к сохранению в силе этого жизненно важного соглашения", - сказал Дюжаррик. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230413/guterresh-1865154934.html
https://ria.ru/20230405/sdelka-1863291526.html
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россия, стефан дюжаррик, оон, антониу гутерреш, турция, украина, владимир путин
Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Антониу Гутерреш, Турция, Украина, Владимир Путин
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за хода выполнения зерновой сделки

Генсек ООН выразил подписантам зерновой сделки озабоченность ходом ее выполнения

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости. Архивное фото
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Различные члены команды генерального секретаря, а также сам генсек выразили в письмах подписантам данного соглашения нашу обеспокоенность. Мы неустанно работаем в тесном сотрудничестве с вовлеченными сторонами, что является ключом к сохранению в силе этого жизненно важного соглашения", - сказал Дюжаррик.
Генсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
СМИ: США недовольны шагами Гутерреша навстречу России по зерновой сделке
13 апреля, 18:43
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
Зерно - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Анкаре рассказали, от чего зависит продление зерновой сделки
5 апреля, 17:58
 
РоссияСтефан ДюжаррикООНАнтониу ГутеррешТурцияУкраинаВладимир Путин
 
 
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