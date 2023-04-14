https://ria.ru/20230414/sberezheniya-1865337796.html

Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений

Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений - РИА Новости, 14.04.2023

Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений

Формирование программы долгосрочных частных сбережений сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:29

2023-04-14T14:29

2023-04-14T14:29

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844444309_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_6b5b31a1bce678e94fa6711fe72169e7.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Формирование программы долгосрочных частных сбережений сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год", он напомнил, что в прошлом году принята Стратегия развития финансового рынка до тридцатого года. "Ее реализация даст нашим гражданам еще больше возможностей для получения дохода и обеспечит бизнесу больше ресурсов для запуска перспективных проектов. Что усилит позитивные изменения во многих сегментах. Расширит возможности для привлечения "длинных" столь нужных денег в экономику. В том числе через реализацию программы долгосрочных частных сбережений, формирование которой сейчас завершается", - сказал Мишустин. Он добавил, что также власти помогают усилить инвестиционный потенциал регионов: в частности, заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования на 720 миллиардов рублей. "Субъекты сэкономили свыше шестидесяти пяти миллиардов на обслуживании госдолга и направили ресурсы на другие цели. В том числе на формирование привлекательных условий для укрепления интересов наших инвесторов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865322198.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин