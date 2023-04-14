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Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений - РИА Новости, 14.04.2023
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14:29 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sberezheniya-1865337796.html
Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений
Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений
Формирование программы долгосрочных частных сбережений сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:29
2023-04-14T14:29
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Формирование программы долгосрочных частных сбережений сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год", он напомнил, что в прошлом году принята Стратегия развития финансового рынка до тридцатого года. "Ее реализация даст нашим гражданам еще больше возможностей для получения дохода и обеспечит бизнесу больше ресурсов для запуска перспективных проектов. Что усилит позитивные изменения во многих сегментах. Расширит возможности для привлечения "длинных" столь нужных денег в экономику. В том числе через реализацию программы долгосрочных частных сбережений, формирование которой сейчас завершается", - сказал Мишустин. Он добавил, что также власти помогают усилить инвестиционный потенциал регионов: в частности, заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования на 720 миллиардов рублей. "Субъекты сэкономили свыше шестидесяти пяти миллиардов на обслуживании госдолга и направили ресурсы на другие цели. В том числе на формирование привлекательных условий для укрепления интересов наших инвесторов", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин анонсировал завершение формирования программы частных сбережений

Мишустин: формирование программы долгосрочных частных сбережений завершается

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Формирование программы долгосрочных частных сбережений сейчас завершается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год", он напомнил, что в прошлом году принята Стратегия развития финансового рынка до тридцатого года.
"Ее реализация даст нашим гражданам еще больше возможностей для получения дохода и обеспечит бизнесу больше ресурсов для запуска перспективных проектов. Что усилит позитивные изменения во многих сегментах. Расширит возможности для привлечения "длинных" столь нужных денег в экономику. В том числе через реализацию программы долгосрочных частных сбережений, формирование которой сейчас завершается", - сказал Мишустин.
Он добавил, что также власти помогают усилить инвестиционный потенциал регионов: в частности, заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования на 720 миллиардов рублей.
"Субъекты сэкономили свыше шестидесяти пяти миллиардов на обслуживании госдолга и направили ресурсы на другие цели. В том числе на формирование привлекательных условий для укрепления интересов наших инвесторов", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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