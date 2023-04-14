https://ria.ru/20230414/samolet-1865237679.html

СМИ: ВВС Испании направят в Эстонию свой самолет для участия в миссиях НАТО

СМИ: ВВС Испании направят в Эстонию свой самолет для участия в миссиях НАТО - РИА Новости, 14.04.2023

СМИ: ВВС Испании направят в Эстонию свой самолет для участия в миссиях НАТО

Военно-воздушные силы Испании направят свой самый большой самолет на авиабазу в Эстонии для участия в операции НАТО, пишет испанская газета ABC со ссылкой на... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:11

2023-04-14T10:11

2023-04-14T10:11

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Испании направят свой самый большой самолет на авиабазу в Эстонии для участия в операции НАТО, пишет испанская газета ABC со ссылкой на военные источники. Речь идет о военно-транспортном самолете Airbus A400M. Точная дата отправки самолета не указывается. По данным источников, это может произойти с августа по ноябрь. В Эстонии A400M останется на месяц. Как сообщает издание, также в августе Испания направит в Эстонию на четыре месяца восемь своих истребителей Eurofighter Typhoon в рамках миссий НАТО.

https://ria.ru/20230407/nato-1863762475.html

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в мире, эстония, испания, нато, airbus a400m