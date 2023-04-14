https://ria.ru/20230414/reformy-1865454667.html

К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы

К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы - РИА Новости, 14.04.2023

К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы

Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:51

2023-04-14T19:51

2023-04-14T20:11

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости.Люди начали стягиваться на несанкционированную акцию в пятницу вечером в ожидании решения Конституционного совета. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста в стране, площадь заполнилась почти вся.Манифестанты жгут фаеры и выкрикивают в мегафон лозунги "Париж, поднимайся!", "Мы здесь, решение за нами!" и распевают военные песни."Это просто ужасно. Нужно, чтобы Макрон покинул свой пост, он не защищает интересы Франции. Это ЕС заставил его провести эту пенсионную реформу. Нам нужен фрекзит (Frexit, по аналогии с Brexit) мы должны вернуть свою независимость", - сказала РИА Новости пенсионерка Сандрин, пришедшая на манифестацию.Ранее в пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.

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https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

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Митинг перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. 2023-04-14T19:51 true PT0M46S

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, евросоюз