https://ria.ru/20230414/reformy-1865454667.html
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы - РИА Новости, 14.04.2023
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы
Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:51
2023-04-14T19:51
2023-04-14T20:11
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости.Люди начали стягиваться на несанкционированную акцию в пятницу вечером в ожидании решения Конституционного совета. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста в стране, площадь заполнилась почти вся.Манифестанты жгут фаеры и выкрикивают в мегафон лозунги "Париж, поднимайся!", "Мы здесь, решение за нами!" и распевают военные песни."Это просто ужасно. Нужно, чтобы Макрон покинул свой пост, он не защищает интересы Франции. Это ЕС заставил его провести эту пенсионную реформу. Нам нужен фрекзит (Frexit, по аналогии с Brexit) мы должны вернуть свою независимость", - сказала РИА Новости пенсионерка Сандрин, пришедшая на манифестацию.Ранее в пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html
https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html
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РИА Новости
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Митинг перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы
Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.
2023-04-14T19:51
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы
К мэрии Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы стягиваются сотни людей
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Люди начали стягиваться на несанкционированную акцию в пятницу вечером в ожидании решения Конституционного совета. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста в стране, площадь заполнилась почти вся.
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Манифестанты жгут фаеры и выкрикивают в мегафон лозунги "Париж, поднимайся!", "Мы здесь, решение за нами!" и распевают военные песни.
"Это просто ужасно. Нужно, чтобы Макрон
покинул свой пост, он не защищает интересы Франции
. Это ЕС
заставил его провести эту пенсионную реформу. Нам нужен фрекзит (Frexit, по аналогии с Brexit) мы должны вернуть свою независимость", - сказала РИА Новости пенсионерка Сандрин, пришедшая на манифестацию.
Ранее в пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.
СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.
Рейтинг популярности Макрона упал до рекордного минимума
Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
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