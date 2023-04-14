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К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы - РИА Новости, 14.04.2023
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19:51 14.04.2023 (обновлено: 20:11 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/reformy-1865454667.html
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы - РИА Новости, 14.04.2023
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы
Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:51
2023-04-14T20:11
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости.Люди начали стягиваться на несанкционированную акцию в пятницу вечером в ожидании решения Конституционного совета. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста в стране, площадь заполнилась почти вся.Манифестанты жгут фаеры и выкрикивают в мегафон лозунги "Париж, поднимайся!", "Мы здесь, решение за нами!" и распевают военные песни."Это просто ужасно. Нужно, чтобы Макрон покинул свой пост, он не защищает интересы Франции. Это ЕС заставил его провести эту пенсионную реформу. Нам нужен фрекзит (Frexit, по аналогии с Brexit) мы должны вернуть свою независимость", - сказала РИА Новости пенсионерка Сандрин, пришедшая на манифестацию.Ранее в пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html
https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
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353
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Митинг перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы
Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
К мэрии Парижа стягиваются сотни протестующих против пенсионной реформы

К мэрии Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы стягиваются сотни людей

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Люди начали стягиваться на несанкционированную акцию в пятницу вечером в ожидании решения Конституционного совета. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста в стране, площадь заполнилась почти вся.
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Манифестанты жгут фаеры и выкрикивают в мегафон лозунги "Париж, поднимайся!", "Мы здесь, решение за нами!" и распевают военные песни.
"Это просто ужасно. Нужно, чтобы Макрон покинул свой пост, он не защищает интересы Франции. Это ЕС заставил его провести эту пенсионную реформу. Нам нужен фрекзит (Frexit, по аналогии с Brexit) мы должны вернуть свою независимость", - сказала РИА Новости пенсионерка Сандрин, пришедшая на манифестацию.
Ранее в пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.
СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.
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Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
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