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Профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе - РИА Новости, 14.04.2023
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21:48 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/reforma-1865471705.html
Профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе
Профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе - РИА Новости, 14.04.2023
Профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе
Французские профсоюзы призывают президента Эммануэля Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе, заявила в пятницу генеральный секретарь ведущего РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:48
2023-04-14T21:48
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Французские профсоюзы призывают президента Эммануэля Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе, заявила в пятницу генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в эфире. "Мы призываем президента Республики проявить мудрость, показать, что он умеет слушать и понимать, что происходит в стране, и не подписывать этот закон... Он должен вернуть этот закон на обсуждение в Национальном собрании", - заявила в эфире телеканала BFMTV генсек профсоюза. По ее словам, профсоюзы не согласятся на встречу с Макроном, если он подпишет закон о повышении пенсионного возраста. В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.
https://ria.ru/20230414/gas-1865470011.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе

Французские профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе

© AP Photo / Lewis JolyУчастники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Французские профсоюзы призывают президента Эммануэля Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе, заявила в пятницу генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в эфире.
"Мы призываем президента Республики проявить мудрость, показать, что он умеет слушать и понимать, что происходит в стране, и не подписывать этот закон... Он должен вернуть этот закон на обсуждение в Национальном собрании", - заявила в эфире телеканала BFMTV генсек профсоюза.
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По ее словам, профсоюзы не согласятся на встречу с Макроном, если он подпишет закон о повышении пенсионного возраста.
В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.
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