Профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе
Французские профсоюзы призвали Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе
© AP Photo / Lewis JolyУчастники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Французские профсоюзы призывают президента Эммануэля Макрона не подписывать закон о спорной пенсионной реформе, заявила в пятницу генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в эфире.
"Мы призываем президента Республики проявить мудрость, показать, что он умеет слушать и понимать, что происходит в стране, и не подписывать этот закон... Он должен вернуть этот закон на обсуждение в Национальном собрании", - заявила в эфире телеканала BFMTV генсек профсоюза.
По ее словам, профсоюзы не согласятся на встречу с Макроном, если он подпишет закон о повышении пенсионного возраста.
В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.