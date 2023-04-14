https://ria.ru/20230414/reabilitatsiya-1865404701.html
Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках
Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках - РИА Новости, 14.04.2023
Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках
В Химках возведут центр реабилитации и диагностики, медицинское учреждение будет оборудовано залами для лечебной физкультуры, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:19
2023-04-14T17:19
2023-04-14T17:19
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Химках возведут центр реабилитации и диагностики, медицинское учреждение будет оборудовано залами для лечебной физкультуры, сообщил телеканал "360".Площадь здания составит 516 кв. м. Помимо залов для физкультуры там разместят раздевалки, душевые, кабинеты врачей и другие помещения. За смену центр сможет принять до 80 пациентов. Благодаря ему в регионе появится 30 новых рабочих мест.Помещение обустроят современным оборудованием для диагностики и лечения. Его подключат к локальной сети, в которой будет храниться информация о состоянии здоровья пациентов.В проект инвестировали 59 млн рублей.
https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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