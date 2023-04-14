https://ria.ru/20230414/reabilitatsiya-1865404701.html

Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках

Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках - РИА Новости, 14.04.2023

Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках

В Химках возведут центр реабилитации и диагностики, медицинское учреждение будет оборудовано залами для лечебной физкультуры, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:19

2023-04-14T17:19

2023-04-14T17:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Химках возведут центр реабилитации и диагностики, медицинское учреждение будет оборудовано залами для лечебной физкультуры, сообщил телеканал "360".Площадь здания составит 516 кв. м. Помимо залов для физкультуры там разместят раздевалки, душевые, кабинеты врачей и другие помещения. За смену центр сможет принять до 80 пациентов. Благодаря ему в регионе появится 30 новых рабочих мест.Помещение обустроят современным оборудованием для диагностики и лечения. Его подключат к локальной сети, в которой будет храниться информация о состоянии здоровья пациентов.В проект инвестировали 59 млн рублей.

https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html

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химки

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2023

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье), химки