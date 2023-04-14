Рейтинг@Mail.ru
Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:19 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/reabilitatsiya-1865404701.html
Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках
Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках - РИА Новости, 14.04.2023
Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках
В Химках возведут центр реабилитации и диагностики, медицинское учреждение будет оборудовано залами для лечебной физкультуры, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:19
2023-04-14T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865401434_0:43:2500:1449_1920x0_80_0_0_29e32a0489fa3e9068337e4ba1fd07b7.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Химках возведут центр реабилитации и диагностики, медицинское учреждение будет оборудовано залами для лечебной физкультуры, сообщил телеканал "360".Площадь здания составит 516 кв. м. Помимо залов для физкультуры там разместят раздевалки, душевые, кабинеты врачей и другие помещения. За смену центр сможет принять до 80 пациентов. Благодаря ему в регионе появится 30 новых рабочих мест.Помещение обустроят современным оборудованием для диагностики и лечения. Его подключат к локальной сети, в которой будет храниться информация о состоянии здоровья пациентов.В проект инвестировали 59 млн рублей.
https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александр Зиновьев
Александр Зиновьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865401434_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_c4ef7f93472a7dad4eb0e276328517b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), химки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки

Новый центр реабилитации и диагностики появится в Химках

© РИА Новости / Илья ПиталевРеабилитолог проводит занятия с пациентом
Реабилитолог проводит занятия с пациентом - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Химках возведут центр реабилитации и диагностики, медицинское учреждение будет оборудовано залами для лечебной физкультуры, сообщил телеканал "360".
Площадь здания составит 516 кв. м. Помимо залов для физкультуры там разместят раздевалки, душевые, кабинеты врачей и другие помещения. За смену центр сможет принять до 80 пациентов. Благодаря ему в регионе появится 30 новых рабочих мест.
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелково - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова
13 апреля, 12:37
Помещение обустроят современным оборудованием для диагностики и лечения. Его подключат к локальной сети, в которой будет храниться информация о состоянии здоровья пациентов.
В проект инвестировали 59 млн рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Химки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала