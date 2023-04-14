https://ria.ru/20230414/reabilitatsiya-1865404310.html

В Донецке создадут Центр этнополитической реабилитации

В Донецке создадут Центр этнополитической реабилитации - РИА Новости, 14.04.2023

В Донецке создадут Центр этнополитической реабилитации

Центр этнополитической реабилитации, который займется выработкой методов борьбы с проявлениями украинского неонацизма, создадут в Донецком национальном... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:18

2023-04-14T17:18

2023-04-14T17:18

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Центр этнополитической реабилитации, который займется выработкой методов борьбы с проявлениями украинского неонацизма, создадут в Донецком национальном университете (ДонНУ), сообщила ректор университета, председатель совета ректоров вузов ДНР Светлана Беспалова. В пятницу в Ростове-на-Дону прошло совещании комитета Госдумы России по науке и высшему образованию по вопросам воспитательной работы в организациях высшего образования, в том числе в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания. В мероприятии приняли участие в том числе председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. "В ближайшее время в ДонНУ будет открыт еще один центр – этнополитической реабилитации. Выработка путей и методов в борьбе с проявлениями украинского неонацизма является главной задачей для Донецкой Народной Республики России, которую призван решать классический академический университет, каким является Донецкий государственный университет", - сказала Беспалова. Она отметила, что с момента начала проведения спецоперации в университете функционирует ресурсный центр практической психологии, основной целью которого является психологическое сопровождение образовательного процесса и психологическая помощь студентам - участникам боевых действий. По словам председателя заксобрания Ростовской области, на совещании также было намечено несколько направлений, которые помогут органично вписать в учебный процесс воспитание патриотизма. "Одна из главных задач - подготовить прочный фундамент для формирования патриотического мировоззрения студентов вузов новых территорий России, интегрировать молодых людей в реализацию российских и, в частности, донских, молодежных проектов", - сказал Ищенко. Еще одна задача, по его словам, - развивать в вузах внедрение лучших практик и программ, таких как усиление научной составляющей в социогуманитарной подготовке, развитие института наставничества, внедрение в вузах социально-психологических программ и сохранение единого пространства русского языка и единой системы преподавания истории России.

https://ria.ru/20230324/knigi-1860309647.html

https://ria.ru/20230302/neonatsizm-1855480403.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854102290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр