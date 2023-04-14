https://ria.ru/20230414/rapira-1865209866.html
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира"
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира" - РИА Новости, 14.04.2023
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира"
Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:20
2023-04-14T05:20
2023-04-14T06:17
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
западный военный округ (зво)
мт-12 "рапира"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152095/49/1520954943_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_68240925afebed4cbd03e0448e177501.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 "Рапира", следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Минобороны. На кадрах — огонь с закрытых позиций, корректировка огня с беспилотника и контроль поражения скопления украинской пехоты в здании. Как уточнили в ведомстве, представленные расчеты укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации. "Мы стреляем с закрытой огневой позиции. Отработали уже много целей. В среднем расстояние до целей пять-семь километров. В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая. Первый — пристрелочный. Корректировка небольшая. Со второго снаряда уже полностью в цель работа", — рассказал командир противотанковой батареи с позывным "Метис". При этом, по его словам, расчеты постоянно меняют позиции, так как противник применяет дроны для обнаружения мест, откуда по ним велся огонь. В Минобороны напомнили, что артиллеристы ЗВО выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинской армии, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
https://ria.ru/20230414/raketchiki-1865209103.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152095/49/1520954943_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_0f976c38b09c07f00353bcae32a244cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, западный военный округ (зво), мт-12 "рапира"
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Западный военный округ (ЗВО), МТ-12 "Рапира"
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира"
Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками "Рапира" с закрытых позиций
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 "Рапира", следует из видео
, опубликованного в Telegram-канале Минобороны.
На кадрах — огонь с закрытых позиций, корректировка огня с беспилотника и контроль поражения скопления украинской пехоты в здании. Как уточнили в ведомстве, представленные расчеты укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации.
"Мы стреляем с закрытой огневой позиции. Отработали уже много целей. В среднем расстояние до целей пять-семь километров. В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая. Первый — пристрелочный. Корректировка небольшая. Со второго снаряда уже полностью в цель работа", — рассказал командир противотанковой батареи с позывным "Метис".
При этом, по его словам, расчеты постоянно меняют позиции, так как противник применяет дроны для обнаружения мест, откуда по ним велся огонь.
В Минобороны напомнили, что артиллеристы ЗВО выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинской армии, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ