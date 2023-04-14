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Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира" - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 14.04.2023 (обновлено: 06:17 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/rapira-1865209866.html
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира"
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира" - РИА Новости, 14.04.2023
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира"
Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:20
2023-04-14T06:17
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
западный военный округ (зво)
мт-12 "рапира"
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 "Рапира", следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Минобороны. На кадрах — огонь с закрытых позиций, корректировка огня с беспилотника и контроль поражения скопления украинской пехоты в здании. Как уточнили в ведомстве, представленные расчеты укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации. "Мы стреляем с закрытой огневой позиции. Отработали уже много целей. В среднем расстояние до целей пять-семь километров. В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая. Первый — пристрелочный. Корректировка небольшая. Со второго снаряда уже полностью в цель работа", — рассказал командир противотанковой батареи с позывным "Метис". При этом, по его словам, расчеты постоянно меняют позиции, так как противник применяет дроны для обнаружения мест, откуда по ним велся огонь. В Минобороны напомнили, что артиллеристы ЗВО выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинской армии, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
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безопасность, россия, западный военный округ (зво), мт-12 "рапира"
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Западный военный округ (ЗВО), МТ-12 "Рапира"
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками "Рапира"

Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками "Рапира" с закрытых позиций

© AFP 2023 / Sergey BobokСтрельба из пушки МТ-12 "Рапира"
Стрельба из пушки МТ-12 Рапира - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Sergey Bobok
Стрельба из пушки МТ-12 "Рапира". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 "Рапира", следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Минобороны.
На кадрах — огонь с закрытых позиций, корректировка огня с беспилотника и контроль поражения скопления украинской пехоты в здании. Как уточнили в ведомстве, представленные расчеты укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации.
"Мы стреляем с закрытой огневой позиции. Отработали уже много целей. В среднем расстояние до целей пять-семь километров. В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая. Первый — пристрелочный. Корректировка небольшая. Со второго снаряда уже полностью в цель работа", — рассказал командир противотанковой батареи с позывным "Метис".
При этом, по его словам, расчеты постоянно меняют позиции, так как противник применяет дроны для обнаружения мест, откуда по ним велся огонь.
В Минобороны напомнили, что артиллеристы ЗВО выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинской армии, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗападный военный округ (ЗВО)МТ-12 "Рапира"
 
 
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