https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865072902.html

Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту

Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту - РИА Новости, 14.04.2023

Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту

Стюардесса рассказала, почему никогда не публикует посты и фотографии в соцсетях из аэропорта, сообщает Mirror. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:35

2023-04-14T04:35

2023-04-14T04:35

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, почему никогда не публикует посты и фотографии в соцсетях из аэропорта, сообщает Mirror.Бренда Орелус проживает во Флориде и уже девять лет работает бортпроводником. "Я никогда не указываю свое местоположение, пока не вернусь домой, и вам не рекомендую", — говорит она.Пост в соцсетях или фото в аэропорту может показать злоумышленникам, что туриста нет дома. Это знак для грабителей.Кроме того, скрывая свои перемещения, Бренде не приходится отказывать в просьбах передать пакет или какой-то предмет для знакомых в другом городе. "Я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду перевозить какие-либо вещи для кого-либо", — сказала она. Дело в том, что иногда таким образом путешественники попадают в неприятные истории, получая обвинения в контрабанде.

https://ria.ru/20230208/puteshestviya-1850119313.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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