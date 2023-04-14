https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865072902.html
Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту
Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту - РИА Новости, 14.04.2023
Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту
Стюардесса рассказала, почему никогда не публикует посты и фотографии в соцсетях из аэропорта, сообщает Mirror. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:35
2023-04-14T04:35
2023-04-14T04:35
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, почему никогда не публикует посты и фотографии в соцсетях из аэропорта, сообщает Mirror.Бренда Орелус проживает во Флориде и уже девять лет работает бортпроводником. "Я никогда не указываю свое местоположение, пока не вернусь домой, и вам не рекомендую", — говорит она.Пост в соцсетях или фото в аэропорту может показать злоумышленникам, что туриста нет дома. Это знак для грабителей.Кроме того, скрывая свои перемещения, Бренде не приходится отказывать в просьбах передать пакет или какой-то предмет для знакомых в другом городе. "Я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду перевозить какие-либо вещи для кого-либо", — сказала она. Дело в том, что иногда таким образом путешественники попадают в неприятные истории, получая обвинения в контрабанде.
https://ria.ru/20230208/puteshestviya-1850119313.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, безопасность, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Безопасность, Аэропорты
Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту
Стюардесса пояснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, почему никогда не публикует посты и фотографии в соцсетях из аэропорта, сообщает
Mirror.
Бренда Орелус проживает во Флориде и уже девять лет работает бортпроводником. "Я никогда не указываю свое местоположение, пока не вернусь домой, и вам не рекомендую", — говорит она.
Пост в соцсетях или фото в аэропорту может показать злоумышленникам, что туриста нет дома. Это знак для грабителей.
Кроме того, скрывая свои перемещения, Бренде не приходится отказывать в просьбах передать пакет или какой-то предмет для знакомых в другом городе. "Я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду перевозить какие-либо вещи для кого-либо", — сказала она. Дело в том, что иногда таким образом путешественники попадают в неприятные истории, получая обвинения в контрабанде.
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