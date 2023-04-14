https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865045550.html
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют отпуск за полгода
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют отпуск за полгода - РИА Новости, 14.04.2023
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют отпуск за полгода
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, когда начинают планировать отпуск, сообщает Туту. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T02:41
2023-04-14T02:41
2023-04-14T02:41
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, когда начинают планировать отпуск, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди почти 1800 пользователей и выяснили, что примерно треть (29 процентов) из них начинают готовиться к поездке за полгода или даже раньше.Около четверти (23 процента) опрошенных приступают к обсуждению желаний с близкими, собирают информацию об интересном месте за три-шесть месяцев, еще 17 процентов — за два-три месяца.За месяц до поездки начинают планировать отпуск девять процентов путешественников, за две-три недели — семь процентов. Лишь 15 процентов респондентов привыкли к спонтанным поездкам: они принимают решение в последний момент.
https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, отдых в России
Эксперты рассказали, сколько туристов планируют отпуск за полгода
Туту: почти треть туристов планируют отпуск за полгода
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, когда начинают планировать отпуск, сообщает Туту.
Специалисты компании провели исследование среди почти 1800 пользователей и выяснили, что примерно треть (29 процентов) из них начинают готовиться к поездке за полгода или даже раньше.
Около четверти (23 процента) опрошенных приступают к обсуждению желаний с близкими, собирают информацию об интересном месте за три-шесть месяцев, еще 17 процентов — за два-три месяца.
За месяц до поездки начинают планировать отпуск девять процентов путешественников, за две-три недели — семь процентов. Лишь 15 процентов респондентов привыкли к спонтанным поездкам: они принимают решение в последний момент.
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