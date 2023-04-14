https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865045550.html

Эксперты рассказали, сколько туристов планируют отпуск за полгода

Эксперты рассказали, сколько туристов планируют отпуск за полгода - РИА Новости, 14.04.2023

Эксперты рассказали, сколько туристов планируют отпуск за полгода

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, когда начинают планировать отпуск, сообщает Туту. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T02:41

2023-04-14T02:41

2023-04-14T02:41

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, когда начинают планировать отпуск, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди почти 1800 пользователей и выяснили, что примерно треть (29 процентов) из них начинают готовиться к поездке за полгода или даже раньше.Около четверти (23 процента) опрошенных приступают к обсуждению желаний с близкими, собирают информацию об интересном месте за три-шесть месяцев, еще 17 процентов — за два-три месяца.За месяц до поездки начинают планировать отпуск девять процентов путешественников, за две-три недели — семь процентов. Лишь 15 процентов респондентов привыкли к спонтанным поездкам: они принимают решение в последний момент.

https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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