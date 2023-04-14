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Путин ужесточил наказание за проникновение на объекты силовых ведомств - РИА Новости, 14.04.2023
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19:52 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/proniknovenie-1865454771.html
Путин ужесточил наказание за проникновение на объекты силовых ведомств
Путин ужесточил наказание за проникновение на объекты силовых ведомств - РИА Новости, 14.04.2023
Путин ужесточил наказание за проникновение на объекты силовых ведомств
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:52
2023-04-14T19:52
россия
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса или важные гособъекты, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вносятся в статью 20.17 КоАП. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже установлено статьей), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток. Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, СВР, ФСБ и ряда других силовых ведомств, а также объекты, отнесенные к органам в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток. За проникновение на важный государственный объект, объект ВС РФ, объект топливно-энергетического комплекса, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, будет грозить административный штраф от 75 до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.
https://ria.ru/20230410/zakonotvorchestvo-1864200661.html
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россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Путин ужесточил наказание за проникновение на объекты силовых ведомств

Путин подписал закон об ужесточении наказания за проникновение на объекты силовых ведомств

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса или важные гособъекты, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки вносятся в статью 20.17 КоАП. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже установлено статьей), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.
Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, СВР, ФСБ и ряда других силовых ведомств, а также объекты, отнесенные к органам в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.
За проникновение на важный государственный объект, объект ВС РФ, объект топливно-энергетического комплекса, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, будет грозить административный штраф от 75 до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за диверсии
10 апреля, 12:08
 
РоссияВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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