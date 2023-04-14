https://ria.ru/20230414/promyshlennost-1865319891.html

Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности

Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности - РИА Новости, 14.04.2023

Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости более слаженной работы на всех уровнях – по развитию промышленности. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:51

2023-04-14T13:51

2023-04-14T14:09

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости более слаженной работы на всех уровнях – по развитию промышленности."Это потребует еще более слаженной работы на всех уровнях. В том числе – по развитию промышленности. Выходу на перспективные рынки и ускорению формирования новой инфраструктуры и логистики", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".Мишустин призвал усилить акцент на средне- и долгосрочных вопросах, прежде всего – в рамках тех национальных целей, которые установил глава государства.

https://ria.ru/20230413/iran-1864958466.html

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михаил мишустин, россия, экономика