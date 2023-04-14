https://ria.ru/20230414/proisshestvie-1865269272.html
В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке
В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке - РИА Новости, 14.04.2023
В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке
Десятилетний мальчик на детской игровой площадке в городе Бердске Новосибирской области ударил ножом в живот 12-летнего, ребенок попал в больницу, сообщает на... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:51
2023-04-14T11:51
2023-04-14T11:51
происшествия
новосибирская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774773674_0:178:2783:1743_1920x0_80_0_0_92ce274d0baf932a7efcf65d4d2bedbc.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Десятилетний мальчик на детской игровой площадке в городе Бердске Новосибирской области ударил ножом в живот 12-летнего, ребенок попал в больницу, сообщает на сайте СУСК по Новосибирской области. В следственном управлении уточнили, что мальчика госпитализировали для обследования и медицинской помощи, угрозы его жизни нет. Следственным отделом по Бердску СУСК по Новосибирской области организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства получения ребенком ранения.
https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774773674_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5bff9a5670d224207410cca409e261d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирская область, Россия
В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке
Десятилетний мальчик в новосибирском Бердске ударил ножом 12-летнего на игровой площадке