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В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке - РИА Новости, 14.04.2023
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11:51 14.04.2023
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В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке
В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке - РИА Новости, 14.04.2023
В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке
Десятилетний мальчик на детской игровой площадке в городе Бердске Новосибирской области ударил ножом в живот 12-летнего, ребенок попал в больницу, сообщает на... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:51
2023-04-14T11:51
происшествия
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Десятилетний мальчик на детской игровой площадке в городе Бердске Новосибирской области ударил ножом в живот 12-летнего, ребенок попал в больницу, сообщает на сайте СУСК по Новосибирской области. В следственном управлении уточнили, что мальчика госпитализировали для обследования и медицинской помощи, угрозы его жизни нет. Следственным отделом по Бердску СУСК по Новосибирской области организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства получения ребенком ранения.
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происшествия, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирская область, Россия
В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке

Десятилетний мальчик в новосибирском Бердске ударил ножом 12-летнего на игровой площадке

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Десятилетний мальчик на детской игровой площадке в городе Бердске Новосибирской области ударил ножом в живот 12-летнего, ребенок попал в больницу, сообщает на сайте СУСК по Новосибирской области.
«
"По предварительным данным, 13 апреля 2023 года 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранение 12-летнему мальчику в область живота", - говорится в сообщении.
В следственном управлении уточнили, что мальчика госпитализировали для обследования и медицинской помощи, угрозы его жизни нет.
Следственным отделом по Бердску СУСК по Новосибирской области организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства получения ребенком ранения.
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