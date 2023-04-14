https://ria.ru/20230414/proisshestvie-1865269272.html

В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке

В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке - РИА Новости, 14.04.2023

В Бердске десятилетний мальчик ударил ножом 12-летнего на игровой площадке

Десятилетний мальчик на детской игровой площадке в городе Бердске Новосибирской области ударил ножом в живот 12-летнего, ребенок попал в больницу, сообщает на... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:51

2023-04-14T11:51

2023-04-14T11:51

происшествия

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Десятилетний мальчик на детской игровой площадке в городе Бердске Новосибирской области ударил ножом в живот 12-летнего, ребенок попал в больницу, сообщает на сайте СУСК по Новосибирской области. В следственном управлении уточнили, что мальчика госпитализировали для обследования и медицинской помощи, угрозы его жизни нет. Следственным отделом по Бердску СУСК по Новосибирской области организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства получения ребенком ранения.

https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html

новосибирская область

россия

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2023

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происшествия, новосибирская область, россия