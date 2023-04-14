https://ria.ru/20230414/primore-1865228648.html

В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров

В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров - РИА Новости, 14.04.2023

В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров

Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморском крае закрыт для туристов до 1 июня из-за действия особого противопожарного режима, сообщили в учреждении. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:40

2023-04-14T10:40

2023-04-14T10:40

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморском крае закрыт для туристов до 1 июня из-за действия особого противопожарного режима, сообщили в учреждении. Ранее противопожарный режим был введен на территории всего Приморского края. В пятницу в пресс-службе правительства региона сообщили, что за предыдущие сутки в крае тушили 19 лесных и природных пожаров общей площадью почти 3,5 тысячи гектаров. "Противопожарный режим предусматривает некоторые временные ограничения на посещение гражданами лесов... территория национального парка "Удэгейская легенда" закрыта для приема туристов с 4 апреля по 1 июня", – говорится в публикации в телеграм-канале нацпарка.

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