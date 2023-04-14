Рейтинг@Mail.ru
В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:40 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/primore-1865228648.html
В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров
В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров - РИА Новости, 14.04.2023
В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров
Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморском крае закрыт для туристов до 1 июня из-за действия особого противопожарного режима, сообщили в учреждении. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:40
2023-04-14T10:40
туризм
новости - туризм
приморский край
туризм
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811875612_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_0db7b274536623c4e05734418ec65876.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморском крае закрыт для туристов до 1 июня из-за действия особого противопожарного режима, сообщили в учреждении. Ранее противопожарный режим был введен на территории всего Приморского края. В пятницу в пресс-службе правительства региона сообщили, что за предыдущие сутки в крае тушили 19 лесных и природных пожаров общей площадью почти 3,5 тысячи гектаров. "Противопожарный режим предусматривает некоторые временные ограничения на посещение гражданами лесов... территория национального парка "Удэгейская легенда" закрыта для приема туристов с 4 апреля по 1 июня", – говорится в публикации в телеграм-канале нацпарка.
https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864710989.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811875612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_677208cd575d334eb260b25c49828fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, приморский край, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Приморский край, Туризм, отдых в России
В Приморье нацпарк закрыли для туристов из-за угрозы лесных пожаров

В Приморье нацпарк закрыли для туристов до июня из-за угрозы лесных пожаров

© Фото : предоставлено Богданом БулычевымПриморье
Приморье - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : предоставлено Богданом Булычевым
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Национальный парк "Удэгейская легенда" в Приморском крае закрыт для туристов до 1 июня из-за действия особого противопожарного режима, сообщили в учреждении.
Ранее противопожарный режим был введен на территории всего Приморского края. В пятницу в пресс-службе правительства региона сообщили, что за предыдущие сутки в крае тушили 19 лесных и природных пожаров общей площадью почти 3,5 тысячи гектаров.
"Противопожарный режим предусматривает некоторые временные ограничения на посещение гражданами лесов... территория национального парка "Удэгейская легенда" закрыта для приема туристов с 4 апреля по 1 июня", – говорится в публикации в телеграм-канале нацпарка.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч
12 апреля, 11:25
 
ТуризмНовости - ТуризмПриморский крайТуризмотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала