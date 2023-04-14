https://ria.ru/20230414/pozhary-1865377799.html

Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России

Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России - РИА Новости, 14.04.2023

Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России

Пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введен в 17 субъектах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:13

2023-04-14T16:13

2023-04-14T16:13

россия

курганская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введен в 17 субъектах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 17", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС России Александра Куренкова. "В некоторых регионах уже установились жаркие температуры, нет осадков. Но жаркая пора еще впереди. В прошлом году ликвидировано 12,5 тысяч природных пожаров, в 50 населенных пунктах пострадало жилье из-за неконтролируемого пала травы. Все помнят непростую ситуацию в Курганской области и Зауралье. Этот негативный опыт должен откликаться в каждом гражданине. Поэтому призываю каждого задуматься о возможных последствиях", - приводит пресс-служба слова министра. В настоящее время усилия спасателей МЧС сосредоточены на тушении природного пожар в Татарстане, где из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и камыша в поселках Старый и Новый Закамский огонь перекинулся на пять домов. Горение происходит в труднодоступной заболоченной местности, тушение пожара осложняют сухая погода и сильный ветер. Жители эвакуированы в безопасное место. В ведомстве напомнили, что в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

https://ria.ru/20230413/pozhar-1865089870.html

https://ria.ru/20230414/pozhar-1865218900.html

россия

курганская область

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россия, курганская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия