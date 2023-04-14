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Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России - РИА Новости, 14.04.2023
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16:13 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/pozhary-1865377799.html
Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России
Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России - РИА Новости, 14.04.2023
Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России
Пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введен в 17 субъектах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:13
2023-04-14T16:13
россия
курганская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введен в 17 субъектах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 17", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС России Александра Куренкова. "В некоторых регионах уже установились жаркие температуры, нет осадков. Но жаркая пора еще впереди. В прошлом году ликвидировано 12,5 тысяч природных пожаров, в 50 населенных пунктах пострадало жилье из-за неконтролируемого пала травы. Все помнят непростую ситуацию в Курганской области и Зауралье. Этот негативный опыт должен откликаться в каждом гражданине. Поэтому призываю каждого задуматься о возможных последствиях", - приводит пресс-служба слова министра. В настоящее время усилия спасателей МЧС сосредоточены на тушении природного пожар в Татарстане, где из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и камыша в поселках Старый и Новый Закамский огонь перекинулся на пять домов. Горение происходит в труднодоступной заболоченной местности, тушение пожара осложняют сухая погода и сильный ветер. Жители эвакуированы в безопасное место. В ведомстве напомнили, что в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
https://ria.ru/20230413/pozhar-1865089870.html
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россия, курганская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Курганская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожароопасный сезон уже охватил 58 регионов России

Пожароопасный сезон открыт в 58 регионах России, в 17 введен особый противопожарный режим

© Фото : пресс-служба МЧС УдмуртииЛандшафтный пожар в Камбарском районе Удмуртии
Ландшафтный пожар в Камбарском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : пресс-служба МЧС Удмуртии
Ландшафтный пожар в Камбарском районе Удмуртии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введен в 17 субъектах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 17", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
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Он отметил, что ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС России Александра Куренкова.
"В некоторых регионах уже установились жаркие температуры, нет осадков. Но жаркая пора еще впереди. В прошлом году ликвидировано 12,5 тысяч природных пожаров, в 50 населенных пунктах пострадало жилье из-за неконтролируемого пала травы. Все помнят непростую ситуацию в Курганской области и Зауралье. Этот негативный опыт должен откликаться в каждом гражданине. Поэтому призываю каждого задуматься о возможных последствиях", - приводит пресс-служба слова министра.
В настоящее время усилия спасателей МЧС сосредоточены на тушении природного пожар в Татарстане, где из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и камыша в поселках Старый и Новый Закамский огонь перекинулся на пять домов. Горение происходит в труднодоступной заболоченной местности, тушение пожара осложняют сухая погода и сильный ветер. Жители эвакуированы в безопасное место.
В ведомстве напомнили, что в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф в размере 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
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РоссияКурганская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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