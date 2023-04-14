https://ria.ru/20230414/pozhar-1865378213.html

В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара

В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара - РИА Новости, 14.04.2023

В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара

Сухая трава и камыш загорелись в двух поселках в Татарстане, огонь перешел на строения - сгорел один дом, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:15

2023-04-14T16:15

2023-04-14T16:18

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мамадышский район

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 14 апр – РИА Новости. Сухая трава и камыш загорелись в двух поселках в Татарстане, огонь перешел на строения - сгорел один дом, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС России по республике. "В 10.34 (мск) 14 апреля поступило сообщение о горении травы и камыша по адресу: Мамадышский район, поселок Старый Закамский и поселок Новый Закамский… Тушение пожара осложняется сухой погодой с сильным ветром (15 метров в секунду), горение происходит в труднодоступной заболоченной местности (заливные луга реки Камы). Огонь перешёл на строения", - говорится в сообщении. В 12.30 был объявлен ранг пожара №3, в 12.39 он изменен на №4. В поселке Старый Закамский задействована стационарная речевая сиренная установка, проведено оповещение. Проведена эвакуация людей в безопасное место. По уточненной информации МЧС на 15.30, в результате пожара в поселке Новый Закамский сгорели жилой дом размером в плане 10х7 метров (используется под дачу), две бани, сарай и легковой автомобиль "Ока". В населенном пункте Старый Закамский сгоревших строений нет. В настоящее время происходит горение сухой растительности на площади 2 гектара в труднодоступной местности, горения строений нет. Тушение пожара продолжается. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 12 гектаров сухой растительности и 113 квадратных метров строений. Всего на тушение пожара привлечены от 105 человек и 42 единицы техники.

https://ria.ru/20230408/pozhar-1863910078.html

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

мамадышский район

республика татарстан (татарстан)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мамадышский район, республика татарстан (татарстан)