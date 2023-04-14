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В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара - РИА Новости, 14.04.2023
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16:15 14.04.2023 (обновлено: 16:18 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/pozhar-1865378213.html
В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара
В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара - РИА Новости, 14.04.2023
В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара
Сухая трава и камыш загорелись в двух поселках в Татарстане, огонь перешел на строения - сгорел один дом, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:15
2023-04-14T16:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мамадышский район
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 14 апр – РИА Новости. Сухая трава и камыш загорелись в двух поселках в Татарстане, огонь перешел на строения - сгорел один дом, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС России по республике. "В 10.34 (мск) 14 апреля поступило сообщение о горении травы и камыша по адресу: Мамадышский район, поселок Старый Закамский и поселок Новый Закамский… Тушение пожара осложняется сухой погодой с сильным ветром (15 метров в секунду), горение происходит в труднодоступной заболоченной местности (заливные луга реки Камы). Огонь перешёл на строения", - говорится в сообщении. В 12.30 был объявлен ранг пожара №3, в 12.39 он изменен на №4. В поселке Старый Закамский задействована стационарная речевая сиренная установка, проведено оповещение. Проведена эвакуация людей в безопасное место. По уточненной информации МЧС на 15.30, в результате пожара в поселке Новый Закамский сгорели жилой дом размером в плане 10х7 метров (используется под дачу), две бани, сарай и легковой автомобиль "Ока". В населенном пункте Старый Закамский сгоревших строений нет. В настоящее время происходит горение сухой растительности на площади 2 гектара в труднодоступной местности, горения строений нет. Тушение пожара продолжается. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 12 гектаров сухой растительности и 113 квадратных метров строений. Всего на тушение пожара привлечены от 105 человек и 42 единицы техники.
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863910078.html
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
мамадышский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мамадышский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мамадышский район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане загорелись дома из-за природного пожара

Сухая трава загорелась в двух поселках в Татарстане, огонь перешел на дома

© РИА Новости / Евгений КузьминТушение природного пожара
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Тушение природного пожара. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 апр – РИА Новости. Сухая трава и камыш загорелись в двух поселках в Татарстане, огонь перешел на строения - сгорел один дом, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС России по республике.
"В 10.34 (мск) 14 апреля поступило сообщение о горении травы и камыша по адресу: Мамадышский район, поселок Старый Закамский и поселок Новый Закамский… Тушение пожара осложняется сухой погодой с сильным ветром (15 метров в секунду), горение происходит в труднодоступной заболоченной местности (заливные луга реки Камы). Огонь перешёл на строения", - говорится в сообщении.
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В 12.30 был объявлен ранг пожара №3, в 12.39 он изменен на №4.
В поселке Старый Закамский задействована стационарная речевая сиренная установка, проведено оповещение. Проведена эвакуация людей в безопасное место.
По уточненной информации МЧС на 15.30, в результате пожара в поселке Новый Закамский сгорели жилой дом размером в плане 10х7 метров (используется под дачу), две бани, сарай и легковой автомобиль "Ока".
В населенном пункте Старый Закамский сгоревших строений нет.
В настоящее время происходит горение сухой растительности на площади 2 гектара в труднодоступной местности, горения строений нет. Тушение пожара продолжается.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 12 гектаров сухой растительности и 113 квадратных метров строений.
Всего на тушение пожара привлечены от 105 человек и 42 единицы техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мамадышский районРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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