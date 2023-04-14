https://ria.ru/20230414/pozhar-1865220517.html
В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины
В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины - РИА Новости, 14.04.2023
В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины
Два тела, мужчины и женщины, обнаружены после пожара в квартире жилого дома в Москве на улице 2-я Квесисская, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:46
2023-04-14T08:46
2023-04-14T08:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Два тела, мужчины и женщины, обнаружены после пожара в квартире жилого дома в Москве на улице 2-я Квесисская, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание бытового электроприбора на кухне квартиры, для установления точной причины возгорания проведут пожарно-техническую экспертизу. Кроме того, прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20230301/telo-1855084184.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины
Тела мужчины и женщины обнаружили после пожара в квартире жилого дома на севере Москвы