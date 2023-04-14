https://ria.ru/20230414/pozhar-1865220517.html

В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины

В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины - РИА Новости, 14.04.2023

В квартире на севере Москвы нашли тела мужчины и женщины

Два тела, мужчины и женщины, обнаружены после пожара в квартире жилого дома в Москве на улице 2-я Квесисская, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:46

2023-04-14T08:46

2023-04-14T08:46

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Два тела, мужчины и женщины, обнаружены после пожара в квартире жилого дома в Москве на улице 2-я Квесисская, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание бытового электроприбора на кухне квартиры, для установления точной причины возгорания проведут пожарно-техническую экспертизу. Кроме того, прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.

https://ria.ru/20230301/telo-1855084184.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва