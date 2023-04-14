https://ria.ru/20230414/poteri-1865352981.html
Киев за сутки потерял до 40 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 40 военных на двух направлениях - РИА Новости, 14.04.2023
Киев за сутки потерял до 40 военных на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военных, 6 единиц техники и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:11
2023-04-14T15:11
2023-04-14T15:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военных, 6 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данных министерства, на указанных направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар в ДНР, а также Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское Запорожской области."За сутки на данных направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Криница Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами украинских войск", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20230414/pvo-1865355205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Запорожская область, Киев
Киев за сутки потерял до 40 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 40 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях