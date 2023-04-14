https://ria.ru/20230414/poteri-1865352981.html

Киев за сутки потерял до 40 военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял до 40 военных на двух направлениях - РИА Новости, 14.04.2023

Киев за сутки потерял до 40 военных на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военных, 6 единиц техники и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:11

2023-04-14T15:11

2023-04-14T15:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

запорожская область

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472852_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b5ba418508bb61a718f8283bb3f1ff8a.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 40 украинских военных, 6 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данных министерства, на указанных направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар в ДНР, а также Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское Запорожской области."За сутки на данных направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Криница Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами украинских войск", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20230414/pvo-1865355205.html

россия

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область, киев