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В Красноярском крае злоумышленники ранили из пневматики двух пони
В Красноярском крае злоумышленники ранили из пневматики двух пони - РИА Новости, 14.04.2023
В Красноярском крае злоумышленники ранили из пневматики двух пони
Полиция разыскивает неустановленных лиц, которые ранили из пневматического оружия двух пони в красноярском селе Шушенское, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:51
2023-04-14T14:51
2023-04-14T14:51
происшествия
красноярский край
животные
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает неустановленных лиц, которые ранили из пневматического оружия двух пони в красноярском селе Шушенское, сообщает краевой главк ГУМВД. По данным пресс-службы, в четверг местный житель обратился в полицию и сообщил, что неизвестные подстрелили двух его животных. "Установлено, что пони около 9 часов утра ушли на самовыгул в частном секторе поселка Шушенское, а около 14 часов вернулись с ранениями. Предварительно, выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Эти две лошади известны тем, что используются в иппотерапии с местными детьми", - говорится в сообщении. Полицейские просят свидетелей случившегося сообщить по телефону дежурной части: 8 (39139) 2-73-50.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, животные, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Животные, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярском крае злоумышленники ранили из пневматики двух пони
В красноярском селе Шушенское полиция ищет злоумышленников, подстреливших двух пони
КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости.
Полиция разыскивает неустановленных лиц, которые ранили из пневматического оружия двух пони в красноярском селе Шушенское, сообщает
краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, в четверг местный житель обратился в полицию и сообщил, что неизвестные подстрелили двух его животных.
"Установлено, что пони около 9 часов утра ушли на самовыгул в частном секторе поселка Шушенское, а около 14 часов вернулись с ранениями. Предварительно, выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Эти две лошади известны тем, что используются в иппотерапии с местными детьми", - говорится в сообщении.
Полицейские просят свидетелей случившегося сообщить по телефону дежурной части: 8 (39139) 2-73-50.
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