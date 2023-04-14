https://ria.ru/20230414/poni-1865346144.html

В Красноярском крае злоумышленники ранили из пневматики двух пони

В Красноярском крае злоумышленники ранили из пневматики двух пони - РИА Новости, 14.04.2023

В Красноярском крае злоумышленники ранили из пневматики двух пони

Полиция разыскивает неустановленных лиц, которые ранили из пневматического оружия двух пони в красноярском селе Шушенское, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:51

2023-04-14T14:51

2023-04-14T14:51

происшествия

красноярский край

животные

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает неустановленных лиц, которые ранили из пневматического оружия двух пони в красноярском селе Шушенское, сообщает краевой главк ГУМВД. По данным пресс-службы, в четверг местный житель обратился в полицию и сообщил, что неизвестные подстрелили двух его животных. "Установлено, что пони около 9 часов утра ушли на самовыгул в частном секторе поселка Шушенское, а около 14 часов вернулись с ранениями. Предварительно, выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Эти две лошади известны тем, что используются в иппотерапии с местными детьми", - говорится в сообщении. Полицейские просят свидетелей случившегося сообщить по телефону дежурной части: 8 (39139) 2-73-50.

https://ria.ru/20230413/blogersha-1865122873.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярский край, животные, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)