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Из Орловской области передали новую партию гуманитарного груза в зону СВО
Из Орловской области передали новую партию гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Из Орловской области передали новую партию гуманитарного груза в зону СВО
Гуманитарный груз весом более двух тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен военным, участвующим в спецоперации на Украине, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-14T17:18
2023-04-14T17:18
2023-05-06T10:18
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
надежные люди
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БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз весом более двух тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен военным, участвующим в спецоперации на Украине, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают находящимся в зоне спецоперации вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. Новый груз собирали и доставили руководители регионального департамента физической культуры и спорта, директор центрального стадиона, а также глава контрольно-счетной палаты. Каждая посылка из региона комплектуется вещами, о которых просят сами бойцы и которые реально помогают выполнять боевые задачи. Расширяют возможности обеспечения, укрепляют тактико-техническое превосходство. Он отметил, что исход любого сражения определяет не только техническое оснащение, но и боевой настрой солдат. Посылки от земляков со своей малой родины вдохновляют и придают уверенности и сил.
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Надежные люди
Из Орловской области передали новую партию гуманитарного груза в зону СВО
В Орловской области собрали более двух тонн гуманитарных грузов для бойцов спецоперации
БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз весом более двух тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен военным, участвующим в спецоперации на Украине, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.
Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают находящимся в зоне спецоперации вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона.
«
"Наши артиллеристы, служащие в районе Кременной, получили очередную посылку весом более 2 тонн от Орловщины. Мы приобретаем и передаём различное тактическое снаряжение и одежду, приборы и электронику, продукты питания и медикаменты, чтобы помочь парням громить противника, делать ещё один шаг на сложном пути к Победе", - отметил Клычков.
Новый груз собирали и доставили руководители регионального департамента физической культуры и спорта, директор центрального стадиона, а также глава контрольно-счетной палаты.
Каждая посылка из региона комплектуется вещами, о которых просят сами бойцы и которые реально помогают выполнять боевые задачи. Расширяют возможности обеспечения, укрепляют тактико-техническое превосходство.
«
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в сборе. Орловские спортсмены в очередной раз демонстрируют активную гражданскую позицию и командный дух патриотизма. Мои слова благодарности – коллективу Контрольно-счетной палаты Орловской области, внесшему свою лепту в общенародное дело поддержки для военнослужащих", - сказал орловский губернатор.
Он отметил, что исход любого сражения определяет не только техническое оснащение, но и боевой настрой солдат. Посылки от земляков со своей малой родины вдохновляют и придают уверенности и сил.