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Из Орловской области передали новую партию гуманитарного груза в зону СВО

Из Орловской области передали новую партию гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Из Орловской области передали новую партию гуманитарного груза в зону СВО

Гуманитарный груз весом более двух тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен военным, участвующим в спецоперации на Украине, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-14T17:18

2023-04-14T17:18

2023-05-06T10:18

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

надежные люди

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БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз весом более двух тонн, собранный жителями Орловской области, доставлен военным, участвующим в спецоперации на Украине, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают находящимся в зоне спецоперации вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. Новый груз собирали и доставили руководители регионального департамента физической культуры и спорта, директор центрального стадиона, а также глава контрольно-счетной палаты. Каждая посылка из региона комплектуется вещами, о которых просят сами бойцы и которые реально помогают выполнять боевые задачи. Расширяют возможности обеспечения, укрепляют тактико-техническое превосходство. Он отметил, что исход любого сражения определяет не только техническое оснащение, но и боевой настрой солдат. Посылки от земляков со своей малой родины вдохновляют и придают уверенности и сил.

орловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орловская область, андрей клычков, надежные люди