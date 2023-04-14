https://ria.ru/20230414/polk-1865289139.html

В Кремле не ответили, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка

В Кремле не ответили, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка - РИА Новости, 14.04.2023

В Кремле не ответили, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о том, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:50

2023-04-14T12:50

2023-04-14T13:12

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

день победы

бессмертный полк

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о том, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" в этом году."Пока не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, кроме "ковидных" лет, в 2022 году президент присоединился к шествию на Красной площади в Москве, по традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230410/parad-1864217894.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, день победы, бессмертный полк