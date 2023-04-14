https://ria.ru/20230414/polk-1865289139.html
В Кремле не ответили, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка
В Кремле не ответили, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле не ответили, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о том, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:50
2023-04-14T12:50
2023-04-14T13:12
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
день победы
бессмертный полк
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о том, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" в этом году."Пока не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, кроме "ковидных" лет, в 2022 году президент присоединился к шествию на Красной площади в Москве, по традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230410/parad-1864217894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, день победы, бессмертный полк
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество, День Победы, Бессмертный полк
В Кремле не ответили, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка
Песков заявил, что пока не может сказать, пойдет ли Путин на шествие Бессмертного полка
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о том, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" в этом году.
"Пока не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава государства несколько лет принимал участие в мероприятии, кроме "ковидных" лет, в 2022 году президент присоединился к шествию на Красной площади в Москве, по традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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