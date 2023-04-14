https://ria.ru/20230414/pokushenie-1865458929.html

Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве

Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве - РИА Новости, 14.04.2023

Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве

Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, рассказал РИА Новости сам политик. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:12

2023-04-14T20:12

2023-04-14T23:20

россия

москва

верховная рада украины

илья кива

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главное разведывательное управление рф

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ирина венедиктова

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, рассказал РИА Новости сам политик.Бывшего парламентария планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, которые с этой целью прибыли в Россию."Они должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле "Останкино", где я с периодичностью появляюсь", — добавил Кива.Экс-депутат уточнил, что не увидел своих несостоявшихся убийц и узнал о грозившей ему опасности уже после завершения операции. Их судьба ему неизвестна.На Украине Киве, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявлено подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.

https://ria.ru/20230414/film-1865452445.html

https://ria.ru/20230414/pokushenie-1865418214.html

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россия, москва, верховная рада украины, илья кива, фсб, главное разведывательное управление рф, украина, ирина венедиктова, владимир путин