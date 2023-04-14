https://ria.ru/20230414/pokushenie-1865458929.html
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве - РИА Новости, 14.04.2023
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве
Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, рассказал РИА Новости сам политик. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:12
2023-04-14T20:12
2023-04-14T23:20
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илья кива
фсб
главное разведывательное управление рф
украина
ирина венедиктова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, рассказал РИА Новости сам политик.Бывшего парламентария планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, которые с этой целью прибыли в Россию."Они должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле "Останкино", где я с периодичностью появляюсь", — добавил Кива.Экс-депутат уточнил, что не увидел своих несостоявшихся убийц и узнал о грозившей ему опасности уже после завершения операции. Их судьба ему неизвестна.На Украине Киве, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявлено подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
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россия, москва, верховная рада украины, илья кива, фсб, главное разведывательное управление рф, украина, ирина венедиктова, владимир путин
Россия, Москва, Верховная Рада Украины, Илья Кива, ФСБ, Главное разведывательное управление РФ, Украина, Ирина Венедиктова, Владимир Путин
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве
Экс-депутат Рады Кива рассказал, как ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него в Москве