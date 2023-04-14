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Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве - РИА Новости, 14.04.2023
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20:12 14.04.2023 (обновлено: 23:20 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/pokushenie-1865458929.html
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве - РИА Новости, 14.04.2023
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве
Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, рассказал РИА Новости сам политик. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:12
2023-04-14T23:20
россия
москва
верховная рада украины
илья кива
фсб
главное разведывательное управление рф
украина
ирина венедиктова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, рассказал РИА Новости сам политик.Бывшего парламентария планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, которые с этой целью прибыли в Россию."Они должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле "Останкино", где я с периодичностью появляюсь", — добавил Кива.Экс-депутат уточнил, что не увидел своих несостоявшихся убийц и узнал о грозившей ему опасности уже после завершения операции. Их судьба ему неизвестна.На Украине Киве, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявлено подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
https://ria.ru/20230414/film-1865452445.html
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россия, москва, верховная рада украины, илья кива, фсб, главное разведывательное управление рф, украина, ирина венедиктова, владимир путин
Россия, Москва, Верховная Рада Украины, Илья Кива, ФСБ, Главное разведывательное управление РФ, Украина, Ирина Венедиктова, Владимир Путин
Кива рассказал, как ФСБ предотвратила покушение на него в Москве

Экс-депутат Рады Кива рассказал, как ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него в Москве

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, рассказал РИА Новости сам политик.
«

"Спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить (убийство. — Прим. ред.) и подарили мне жизнь. В сентябре сотрудники ФСБ вместе с ГРУ предотвратили покушение на меня, которое должны были совершить представители другой страны", — пояснил собеседник агентства.

Бывшего парламентария планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, которые с этой целью прибыли в Россию.
"Они должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле "Останкино", где я с периодичностью появляюсь", — добавил Кива.
Генеральный директор Международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор и МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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Экс-депутат уточнил, что не увидел своих несостоявшихся убийц и узнал о грозившей ему опасности уже после завершения операции. Их судьба ему неизвестна.
На Украине Киве, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявлено подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
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РоссияМоскваВерховная Рада УкраиныИлья КиваФСБГлавное разведывательное управление РФУкраинаИрина ВенедиктоваВладимир Путин
 
 
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