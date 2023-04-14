https://ria.ru/20230414/pokushenie-1865418214.html

В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя

В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя - РИА Новости, 14.04.2023

В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя

Задержаны подозреваемые в покушении на начальника Мариупольского ГУМВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД ДНР. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:57

2023-04-14T17:57

2023-04-14T18:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в покушении на начальника Мариупольского ГУМВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД ДНР."Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь... Михаила Москвина", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального министерства.Двадцать седьмого марта в Приморском районе Мариуполя был подорван служебный автомобиль, который использовал начальник городского ГУ МВД, полковник полиции Москвин. Пострадавший был госпитализирован.

https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, мариуполь, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр