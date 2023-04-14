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В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 14.04.2023 (обновлено: 18:12 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/pokushenie-1865418214.html
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя - РИА Новости, 14.04.2023
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя
Задержаны подозреваемые в покушении на начальника Мариупольского ГУМВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД ДНР. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:57
2023-04-14T18:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
происшествия
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в покушении на начальника Мариупольского ГУМВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД ДНР."Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь... Михаила Москвина", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального министерства.Двадцать седьмого марта в Приморском районе Мариуполя был подорван служебный автомобиль, который использовал начальник городского ГУ МВД, полковник полиции Москвин. Пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html
донецкая народная республика
мариуполь
россия
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донецкая народная республика, мариуполь, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя

В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя Москвина

© РИА НовостиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в покушении на начальника Мариупольского ГУМВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД ДНР.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь... Михаила Москвина", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального министерства.
Двадцать седьмого марта в Приморском районе Мариуполя был подорван служебный автомобиль, который использовал начальник городского ГУ МВД, полковник полиции Москвин. Пострадавший был госпитализирован.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольПроисшествияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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