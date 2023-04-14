https://ria.ru/20230414/pokushenie-1865418214.html
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя - РИА Новости, 14.04.2023
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя
Задержаны подозреваемые в покушении на начальника Мариупольского ГУМВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД ДНР. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:57
2023-04-14T17:57
2023-04-14T18:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
происшествия
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Задержаны подозреваемые в покушении на начальника Мариупольского ГУМВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД ДНР."Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь... Михаила Москвина", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального министерства.Двадцать седьмого марта в Приморском районе Мариуполя был подорван служебный автомобиль, который использовал начальник городского ГУ МВД, полковник полиции Москвин. Пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника ГУМВД Мариуполя Москвина