https://ria.ru/20230414/podtopleniya-1865203614.html

Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда

Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда - РИА Новости, 14.04.2023

Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда

Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к подтоплениям на территории шести регионов трех федеральных округов России,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T02:53

2023-04-14T02:53

2023-04-14T02:53

происшествия

россия

забайкальский край

республика хакасия

внии гочс

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к подтоплениям на территории шести регионов трех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Высокий риск формирования опасных заторов льда с подтоплением низменных участков местности существует в Республике Хакасия, Забайкальском крае, на реках бассейна Амур, Сухоне и Северная Двина в Вологодской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. В соответствии с прогнозом экспертов института, во второй декаде апреля ожидается вскрытие большинства рек в Карелии, на территории Костромской и Вологодской областей, а также Оби ниже Камня-на-Оби, Тобола, Туры, Тавды, Абакана и верховья реки Кан. Прогнозируется подтопление приусадебных участков и объектов инфраструктуры в Ярославской и Владимирской областях, в районе Смоленска и Новгорода. Кроме того, риски подтопления объектов инфраструктуры склоновыми стоками воды существует в Приморском, Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.

https://ria.ru/20230412/suda-1864642292.html

https://ria.ru/20230413/pozhary-1864941892.html

россия

забайкальский край

республика хакасия

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происшествия, россия, забайкальский край, республика хакасия, внии гочс