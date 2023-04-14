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Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда
Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда - РИА Новости, 14.04.2023
Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда
Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к подтоплениям на территории шести регионов трех федеральных округов России,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T02:53
2023-04-14T02:53
2023-04-14T02:53
происшествия
россия
забайкальский край
республика хакасия
внии гочс
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к подтоплениям на территории шести регионов трех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Высокий риск формирования опасных заторов льда с подтоплением низменных участков местности существует в Республике Хакасия, Забайкальском крае, на реках бассейна Амур, Сухоне и Северная Двина в Вологодской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. В соответствии с прогнозом экспертов института, во второй декаде апреля ожидается вскрытие большинства рек в Карелии, на территории Костромской и Вологодской областей, а также Оби ниже Камня-на-Оби, Тобола, Туры, Тавды, Абакана и верховья реки Кан. Прогнозируется подтопление приусадебных участков и объектов инфраструктуры в Ярославской и Владимирской областях, в районе Смоленска и Новгорода. Кроме того, риски подтопления объектов инфраструктуры склоновыми стоками воды существует в Приморском, Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.
https://ria.ru/20230412/suda-1864642292.html
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происшествия, россия, забайкальский край, республика хакасия, внии гочс
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Республика Хакасия, ВНИИ ГОЧС
Шести регионам России грозит подтопление из-за заторов льда
ВНИИ ГОЧС: заторы льда на реках могут привести к подтоплениям в шести регионах России