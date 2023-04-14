https://ria.ru/20230414/podsnezhniki-1865321757.html
В Москве из незаконной продажи изъяли почти пять тысяч подснежников
В Москве из незаконной продажи изъяли почти пять тысяч подснежников - РИА Новости, 14.04.2023
В Москве из незаконной продажи изъяли почти пять тысяч подснежников
Почти 5 тысяч подснежников изъяли из незаконной продажи в российской столице в рамках операции "Первоцвет", сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:55
2023-04-14T13:55
2023-04-14T13:55
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 5 тысяч подснежников изъяли из незаконной продажи в российской столице в рамках операции "Первоцвет", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Отмечается, что инспекторы департамента ежегодно пресекают нелегальные действия торговцев краснокнижными растениями. "В период с 22 февраля по 31 марта в ходе ежедневных совместных проверок с сотрудниками полиции и по обращениям жителей в рамках операции "Первоцвет" из незаконного оборота изъято более 5 тысяч подснежников. Больше всего нарушений было зафиксировано в Центральном административном округе", - рассказали в пресс-службе департамента. Уточняется, что самое большее единовременное изъятие у одного торговца - 1500 подснежников, это антирекорд за несколько лет работы. Нарушителей ждут штрафы.
https://ria.ru/20230405/podsnezhniki-1863599650.html
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве из незаконной продажи изъяли почти пять тысяч подснежников
В Москве инспекторы изъяли у нелегальных торговцев почти пять тысяч подснежников
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 5 тысяч подснежников изъяли из незаконной продажи в российской столице в рамках операции "Первоцвет", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Отмечается, что инспекторы департамента ежегодно пресекают нелегальные действия торговцев краснокнижными растениями.
"В период с 22 февраля по 31 марта в ходе ежедневных совместных проверок с сотрудниками полиции и по обращениям жителей в рамках операции "Первоцвет" из незаконного оборота изъято более 5 тысяч подснежников. Больше всего нарушений было зафиксировано в Центральном административном округе", - рассказали в пресс-службе департамента.
Уточняется, что самое большее единовременное изъятие у одного торговца - 1500 подснежников, это антирекорд за несколько лет работы. Нарушителей ждут штрафы.
Подснежники зацвели на природных территориях Москвы