https://ria.ru/20230414/podsnezhniki-1865321757.html

В Москве из незаконной продажи изъяли почти пять тысяч подснежников

В Москве из незаконной продажи изъяли почти пять тысяч подснежников - РИА Новости, 14.04.2023

В Москве из незаконной продажи изъяли почти пять тысяч подснежников

Почти 5 тысяч подснежников изъяли из незаконной продажи в российской столице в рамках операции "Первоцвет", сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:55

2023-04-14T13:55

2023-04-14T13:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 5 тысяч подснежников изъяли из незаконной продажи в российской столице в рамках операции "Первоцвет", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Отмечается, что инспекторы департамента ежегодно пресекают нелегальные действия торговцев краснокнижными растениями. "В период с 22 февраля по 31 марта в ходе ежедневных совместных проверок с сотрудниками полиции и по обращениям жителей в рамках операции "Первоцвет" из незаконного оборота изъято более 5 тысяч подснежников. Больше всего нарушений было зафиксировано в Центральном административном округе", - рассказали в пресс-службе департамента. Уточняется, что самое большее единовременное изъятие у одного торговца - 1500 подснежников, это антирекорд за несколько лет работы. Нарушителей ждут штрафы.

https://ria.ru/20230405/podsnezhniki-1863599650.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия