https://ria.ru/20230414/playstation-1865441164.html

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве из-за PlayStation

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве из-за PlayStation - РИА Новости, 14.04.2023

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве из-за PlayStation

Правоохранительные органы задержали в Краснодаре оренбуржца по подозрению в убийстве 18-летнего юноши и похищении у жертвы из дома электронной техники, сообщили РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:49

2023-04-14T18:49

2023-04-14T18:49

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Краснодаре оренбуржца по подозрению в убийстве 18-летнего юноши и похищении у жертвы из дома электронной техники, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в сети распространилась информация о том, что убитый житель Краснодара продавал Sony PlayStation, а зарезал его покупатель консоли. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека (часть 1 статьи 105 УК РФ). "Установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, которым оказался 34-летний уроженец Оренбургской области… В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Со слов фигуранта, в четверг он приехал домой к 18-летнему жителю Краснодара "под предлогом приобретения электронного устройства". Пока молодой человек проверял состояние устройства, подозреваемый взял нож на кухне и напал на потерпевшего с ножом, убив его. Затем подозреваемый похитил из квартиры электронные устройства и скрылся с места происшествия. Тело погибшего вечером обнаружила его сестра, когда вернулась домой с работы, добавляют в ведомстве. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20230414/ubiystvo-1865268069.html

https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)