https://ria.ru/20230414/playstation-1865441164.html
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве из-за PlayStation
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве из-за PlayStation - РИА Новости, 14.04.2023
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве из-за PlayStation
Правоохранительные органы задержали в Краснодаре оренбуржца по подозрению в убийстве 18-летнего юноши и похищении у жертвы из дома электронной техники, сообщили РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:49
2023-04-14T18:49
2023-04-14T18:49
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Краснодаре оренбуржца по подозрению в убийстве 18-летнего юноши и похищении у жертвы из дома электронной техники, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в сети распространилась информация о том, что убитый житель Краснодара продавал Sony PlayStation, а зарезал его покупатель консоли. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека (часть 1 статьи 105 УК РФ). "Установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, которым оказался 34-летний уроженец Оренбургской области… В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Со слов фигуранта, в четверг он приехал домой к 18-летнему жителю Краснодара "под предлогом приобретения электронного устройства". Пока молодой человек проверял состояние устройства, подозреваемый взял нож на кухне и напал на потерпевшего с ножом, убив его. Затем подозреваемый похитил из квартиры электронные устройства и скрылся с места происшествия. Тело погибшего вечером обнаружила его сестра, когда вернулась домой с работы, добавляют в ведомстве. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
https://ria.ru/20230414/ubiystvo-1865268069.html
https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве из-за PlayStation
В Краснодаре задержали оренбуржца по подозрению в убийстве человека из-за PlayStation
КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали в Краснодаре оренбуржца по подозрению в убийстве 18-летнего юноши и похищении у жертвы из дома электронной техники, сообщили
в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в сети распространилась информация о том, что убитый житель Краснодара продавал Sony PlayStation, а зарезал его покупатель консоли. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека (часть 1 статьи 105 УК РФ).
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"Установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, которым оказался 34-летний уроженец Оренбургской области
… В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Со слов фигуранта, в четверг он приехал домой к 18-летнему жителю Краснодара "под предлогом приобретения электронного устройства". Пока молодой человек проверял состояние устройства, подозреваемый взял нож на кухне и напал на потерпевшего с ножом, убив его. Затем подозреваемый похитил из квартиры электронные устройства и скрылся с места происшествия. Тело погибшего вечером обнаружила его сестра, когда вернулась домой с работы, добавляют в ведомстве.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
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