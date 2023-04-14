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Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни"

Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни" - РИА Новости, 14.04.2023

Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни"

Деятели искусства и артисты отреагировали на призыв депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Они рассказали РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T06:36

2023-04-14T06:36

2023-04-14T10:47

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Деятели искусства и артисты отреагировали на призыв депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Они рассказали РИА Новости о том, что это правильная инициатива. Вадим и Виктория Цыгановы: "Мы против фашизма и сатанизма" "Если они убирают наши песни, то мы должны закрывать антироссийское. Однозначно, — заявил РИА Новости Вадим Цыганов. — Мы идем против фашизма и сатанизма. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности: семья, любовь и Бог". По мнению поэта и продюсера телевидение и медиапространство России надо "вычищать" и скорее. Александр Антипов: "Нужно продвигать хорошую музыку" В беседе с РИА Новости он отметил, что в идеале нужно "предать их забвению". "Их нету. Нужно заниматься продвижением своей музыки, особенно патриотической. Ее мало в стране", — порассуждал Антипов. Мария Андреева: "Это правильная инициатива"По словам Андреевой, в российском информационном поле "должна звучать" патриотическая музыка, которая вдохновит народ на победу. "Сейчас много замечательных поэтов, пишущих о нынешних событиях. <...> Начали появляться новые музыкальные произведения. Я думаю, нужно создавать новые платформы с нашей новой музыкой. Она, несомненно, вытеснит старое, чуждое, ненужное нам. Надо только работать в этом направлении", — отметила артистка. В своем телеграм-канале Гусев отметил, что в ряде музыкальных компаний-маркетплейсах — Яндекс Музыка, ВК и ОК — представлены для скачивания композиции антироссийской направленности, "прославляющие ВСУ" и "прочая украинская идеологическая продукция".

https://ria.ru/20230405/svo-1863305996.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

госдума рф, шоу-бизнес, яндекс.музыка, вооруженные силы украины, звезды, знаменитости