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Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни"
Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни" - РИА Новости, 14.04.2023
Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни"
Деятели искусства и артисты отреагировали на призыв депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Они рассказали РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T06:36
2023-04-14T06:36
2023-04-14T10:47
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Деятели искусства и артисты отреагировали на призыв депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Они рассказали РИА Новости о том, что это правильная инициатива. Вадим и Виктория Цыгановы: "Мы против фашизма и сатанизма" "Если они убирают наши песни, то мы должны закрывать антироссийское. Однозначно, — заявил РИА Новости Вадим Цыганов. — Мы идем против фашизма и сатанизма. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности: семья, любовь и Бог". По мнению поэта и продюсера телевидение и медиапространство России надо "вычищать" и скорее. Александр Антипов: "Нужно продвигать хорошую музыку" В беседе с РИА Новости он отметил, что в идеале нужно "предать их забвению". "Их нету. Нужно заниматься продвижением своей музыки, особенно патриотической. Ее мало в стране", — порассуждал Антипов. Мария Андреева: "Это правильная инициатива"По словам Андреевой, в российском информационном поле "должна звучать" патриотическая музыка, которая вдохновит народ на победу. "Сейчас много замечательных поэтов, пишущих о нынешних событиях. <...> Начали появляться новые музыкальные произведения. Я думаю, нужно создавать новые платформы с нашей новой музыкой. Она, несомненно, вытеснит старое, чуждое, ненужное нам. Надо только работать в этом направлении", — отметила артистка. В своем телеграм-канале Гусев отметил, что в ряде музыкальных компаний-маркетплейсах — Яндекс Музыка, ВК и ОК — представлены для скачивания композиции антироссийской направленности, "прославляющие ВСУ" и "прочая украинская идеологическая продукция".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, шоу-бизнес, яндекс.музыка, вооруженные силы украины, звезды, знаменитости
Шоубиз, Госдума РФ, Шоу-бизнес, Яндекс.Музыка, Вооруженные силы Украины, звезды, Знаменитости
Артисты отреагировали на призыв убрать "антироссийские песни"
Артисты отреагировали на призыв депутата убрать "антироссийские песни" с онлайн-платформ
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Деятели искусства и артисты отреагировали на призыв депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Они рассказали РИА Новости о том, что это правильная инициатива.
Вадим и Виктория Цыгановы: "Мы против фашизма и сатанизма"
"Если они убирают наши песни, то мы должны закрывать антироссийское. Однозначно, — заявил РИА Новости Вадим Цыганов. — Мы идем против фашизма и сатанизма. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности: семья, любовь и Бог".
По мнению поэта и продюсера телевидение и медиапространство России надо "вычищать" и скорее.
«
"Это надо скорее понять. Не бывает две морали и две родины. Если есть одна историческая, иди туда. А мы здесь сами разберемся", — добавил Цыганов.
Александр Антипов: "Нужно продвигать хорошую музыку"
«
"Вообще нужно заниматься продвижением хорошей и правильной музыки. Главное, не давать поводов антироссийским музыкантам пиариться", — считает поэт-песенник Александр Антипов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что в идеале нужно "предать их забвению".
"Их нету. Нужно заниматься продвижением своей музыки, особенно патриотической. Ее мало в стране", — порассуждал Антипов.
Мария Андреева: "Это правильная инициатива"
«
"Нет сомнений, что это абсолютно правильная инициатива. Это часть информационной войны. Нам нужны наши смыслы для победы в этой войне, — прокомментировала скрипачка Мария Андреева. — Вспомните нашу музыку, наши песни времен Великой Отечественной войны — они были неотъемлемой частью нашей победы и во многом обусловили ее".
По словам Андреевой, в российском информационном поле "должна звучать" патриотическая музыка, которая вдохновит народ на победу.
"Сейчас много замечательных поэтов, пишущих о нынешних событиях. <...> Начали появляться новые музыкальные произведения. Я думаю, нужно создавать новые платформы с нашей новой музыкой. Она, несомненно, вытеснит старое, чуждое, ненужное нам. Надо только работать в этом направлении", — отметила артистка.
В своем телеграм-канале Гусев отметил
, что в ряде музыкальных компаний-маркетплейсах — Яндекс Музыка, ВК и ОК — представлены для скачивания композиции антироссийской направленности, "прославляющие ВСУ" и "прочая украинская идеологическая продукция".
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