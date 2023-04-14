https://ria.ru/20230414/peskov-1865468945.html
Песков дал совет будущим пиарщикам
Песков дал совет будущим пиарщикам - РИА Новости, 14.04.2023
Песков дал совет будущим пиарщикам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в нынешнее время технология информационного бомбометания неэффективна: это дорого и впустую. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:20
2023-04-14T21:20
2023-04-14T22:19
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в нынешнее время технология информационного бомбометания неэффективна: это дорого и впустую. "Ковровое информационное бомбометание неэффективно, дорого, много тратится впустую. Здесь нужен таргетированный подход", - сказал будущим пиарщикам в ходе мастер-класса "Мастерской новых медиа" в Москве.Песков также заявил, что Россия и страны коллективного Запада работают в режиме военного времени, поскольку идет тотальная информационная война. По мнению пресс-секретаря президента РФ, это обязывает российских специалистов быть более профессиональными: работать не ради отчетов, а ради качественного изменения жизни людей.
https://ria.ru/20230413/voyna-1865036275.html
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россия, москва, дмитрий песков, общество
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Общество
Песков дал совет будущим пиарщикам
Песков на мастер-классе посоветовал будущим пиарщикам таргетированный подход