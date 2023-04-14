https://ria.ru/20230414/pereselenie-1865443219.html

Хуснуллин: более 8 тысяч человек в России переселили в марте из "аварийки"

Хуснуллин: более 8 тысяч человек в России переселили в марте из "аварийки" - РИА Новости, 14.04.2023

Хуснуллин: более 8 тысяч человек в России переселили в марте из "аварийки"

Более 8 тысяч человек в России переселили в марте 2023 года из аварийных домов, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:52

2023-04-14T18:52

2023-04-14T18:52

марат хуснуллин

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

россия

москва

жилье

дольщики

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Более 8 тысяч человек в России переселили в марте 2023 года из аварийных домов, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сохраняем хороший темп по реализации этой социально значимой программы. С каждым месяцем увеличивается число граждан, которые переехали в новые комфортные квартиры. В марте мы переселили 8,3 тысячи человек, было ликвидировано 147,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы расселения "аварийки". Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить 536,6 тысячи человек и ликвидировать 9,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья. По словам Хуснуллина, на 1 апреля 2023 года расселено 8,3 миллиона "квадратов" непригодного для проживания жилищного фонда, переселены 493,5 тысячи человек. Из них более 120,9 тысячи переехали из 2,1 миллиона квадратных метров такого жилья за счет собственных средств регионов РФ. "Благодаря федеральному проекту мы расселяем в том числе непригодный для проживания жилищный фонд, признанный таковым с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. Так, в настоящее время жилищные условия улучшили 8,1 тысячи человек, проживавших в домах площадью почти 162,7 тысячи аварийных квадратных метров", - приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова. В нем напоминается, что в 2023 году регионам было перечислено 6,3 миллиарда рублей. Общая сумма средств, доведенных до субъектов РФ с начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", составляет 348,9 миллиарда рублей. Финансовая поддержка направлена в том числе на расселение жилья, признанного непригодным для проживания с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, а также для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда, выявленного до 1 января 2017 года. По словам Шагиахметова, за все время выполнения программы наибольший объем непригодного для проживания жилья расселен в Уральском федеральном округе: жилищные условия здесь улучшили 113,2 тысячи граждан, проживавших в аварийных домах площадью 1,8 миллиона "квадратов". В Приволжском федеральном округе переселены 102,5 тысячи человек из 1,6 миллиона "квадратов" такого жилищного фонда, в Сибирском федеральном округе – 75,6 тысячи граждан из 1,4 миллиона "квадратов" аварийного жилья. При этом в первом квартале этого года фонд одобрил перечисление на расселение аварийного жилья регионам РФ около 7 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20230323/novostroyki-1859864374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, москва, жилье, дольщики, обманутые дольщики в россии