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Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден
Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден - РИА Новости, 14.04.2023
Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден
Власти США продолжают проверку на подлинность секретных материалов Пентагона, которые были преданы огласке в результате утечки, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:20
2023-04-14T20:20
2023-04-14T20:20
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министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Власти США продолжают проверку на подлинность секретных материалов Пентагона, которые были преданы огласке в результате утечки, заявил президент Джо Байден. По подозрению в размещении в социальной сети материалов, затрагивающих конфликт на Украине, военное строительство Китая, отношения США с союзниками, накануне был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. "Мы все еще устанавливаем подлинность этих документов", - сказано в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил, что часть материалов, попавших в открытый доступ, имеют признаки "редактирования". Сам Байден ранее заявлял, что его беспокоит сам факт утечки, но не содержание преданных огласке документов.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
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в мире, сша, украина, китай, джо байден, джон кирби, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Украина, Китай, Джо Байден, Джон Кирби, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден
Байден заявил, что власти США проверяют подлинность утекших секретных документов Пентагона