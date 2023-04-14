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Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден - РИА Новости, 14.04.2023
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20:20 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/pentagon-1865459966.html
Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден
Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден - РИА Новости, 14.04.2023
Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден
Власти США продолжают проверку на подлинность секретных материалов Пентагона, которые были преданы огласке в результате утечки, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:20
2023-04-14T20:20
в мире
сша
украина
китай
джо байден
джон кирби
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Власти США продолжают проверку на подлинность секретных материалов Пентагона, которые были преданы огласке в результате утечки, заявил президент Джо Байден. По подозрению в размещении в социальной сети материалов, затрагивающих конфликт на Украине, военное строительство Китая, отношения США с союзниками, накануне был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. "Мы все еще устанавливаем подлинность этих документов", - сказано в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил, что часть материалов, попавших в открытый доступ, имеют признаки "редактирования". Сам Байден ранее заявлял, что его беспокоит сам факт утечки, но не содержание преданных огласке документов.
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в мире, сша, украина, китай, джо байден, джон кирби, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Украина, Китай, Джо Байден, Джон Кирби, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Власти проверяют подлинность секретных документов Пентагона, заявил Байден

Байден заявил, что власти США проверяют подлинность утекших секретных документов Пентагона

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Власти США продолжают проверку на подлинность секретных материалов Пентагона, которые были преданы огласке в результате утечки, заявил президент Джо Байден.
По подозрению в размещении в социальной сети материалов, затрагивающих конфликт на Украине, военное строительство Китая, отношения США с союзниками, накануне был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра.
"Мы все еще устанавливаем подлинность этих документов", - сказано в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил, что часть материалов, попавших в открытый доступ, имеют признаки "редактирования".
Сам Байден ранее заявлял, что его беспокоит сам факт утечки, но не содержание преданных огласке документов.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после пресс-конференции в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
11 апреля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКитайДжо БайденДжон КирбиМинистерство обороны СШАУтечка материалов Пентагона
 
 
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