https://ria.ru/20230414/pentagon-1865360843.html

Шеф Пентагона посетит Швецию и Германию

Шеф Пентагона посетит Швецию и Германию - РИА Новости, 14.04.2023

Шеф Пентагона посетит Швецию и Германию

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит стремящуюся в НАТО Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:32

2023-04-14T15:32

2023-04-14T15:32

в мире

сша

пентагон

нато

ллойд остин

швеция

германия

украина

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит стремящуюся в НАТО Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи Украине, сообщил Пентагон. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III посетит на следующей неделе Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и провести заседание контактной группы по обороне Украины", - сказано в пресс-релизе. После начала российской военной спецоперации на Украине Швеции вместе с соседней Финляндией подала заявку на вступление в НАТО, но в отличие от нее пока не может туда попасть из-за возражений Турции. Остин там будет 19 апреля. В следующую пятницу, 21 апреля, он обсудит ситуацию на Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Это 11-я встреча в таком формате.

https://ria.ru/20230413/utechka-1865182887.html

сша

швеция

германия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, пентагон, нато, ллойд остин, швеция, германия, украина