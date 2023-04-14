https://ria.ru/20230414/pentagon-1865360843.html
Шеф Пентагона посетит Швецию и Германию
Шеф Пентагона посетит Швецию и Германию - РИА Новости, 14.04.2023
Шеф Пентагона посетит Швецию и Германию
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит стремящуюся в НАТО Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:32
2023-04-14T15:32
2023-04-14T15:32
в мире
сша
пентагон
нато
ллойд остин
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германия
украина
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит стремящуюся в НАТО Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи Украине, сообщил Пентагон. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III посетит на следующей неделе Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и провести заседание контактной группы по обороне Украины", - сказано в пресс-релизе. После начала российской военной спецоперации на Украине Швеции вместе с соседней Финляндией подала заявку на вступление в НАТО, но в отличие от нее пока не может туда попасть из-за возражений Турции. Остин там будет 19 апреля. В следующую пятницу, 21 апреля, он обсудит ситуацию на Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Это 11-я встреча в таком формате.
https://ria.ru/20230413/utechka-1865182887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пентагон, нато, ллойд остин, швеция, германия, украина
В мире, США, Пентагон, НАТО, Ллойд Остин, Швеция, Германия, Украина
Шеф Пентагона посетит Швецию и Германию
Шеф Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию и Германию
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит стремящуюся в НАТО Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи Украине, сообщил Пентагон.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III посетит на следующей неделе Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и провести заседание контактной группы по обороне Украины", - сказано в пресс-релизе.
После начала российской военной спецоперации на Украине Швеции вместе с соседней Финляндией
подала заявку на вступление в НАТО, но в отличие от нее пока не может туда попасть из-за возражений Турции
. Остин там будет 19 апреля.
В следующую пятницу, 21 апреля, он обсудит ситуацию на Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Это 11-я встреча в таком формате.
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных