Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта
Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов законопроекта о пенсионной реформе
Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Конституционный совет Франции отклонил ряд пунктов законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.
"Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе... при этом отклонив ряд других статей законопроекта", - сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение органа.
Совет, в том числе, отверг пункт о введении штрафов для предприятий, отказывающихся трудоустраивать граждан старше 55 лет.
Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.
"Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе... при этом отклонив ряд других статей законопроекта", - сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение органа.
Совет, в том числе, отверг пункт о введении штрафов для предприятий, отказывающихся трудоустраивать граждан старше 55 лет.
Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.