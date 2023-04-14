https://ria.ru/20230414/pensii-1865448682.html

Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта

Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта - РИА Новости, 14.04.2023

Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта

Конституционный совет Франции отклонил ряд пунктов законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:10

2023-04-14T19:10

2023-04-14T19:25

франция

в мире

эммануэль макрон

пенсия

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Конституционный совет Франции отклонил ряд пунктов законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году."Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе... при этом отклонив ряд других статей законопроекта", - сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение органа.Совет, в том числе, отверг пункт о введении штрафов для предприятий, отказывающихся трудоустраивать граждан старше 55 лет.Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.

https://ria.ru/20230414/dogovor-1865449863.html

франция

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, в мире, эммануэль макрон, пенсия, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы