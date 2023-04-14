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Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта - РИА Новости, 14.04.2023
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19:10 14.04.2023 (обновлено: 19:25 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/pensii-1865448682.html
Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта
Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта - РИА Новости, 14.04.2023
Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта
Конституционный совет Франции отклонил ряд пунктов законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:10
2023-04-14T19:25
франция
в мире
эммануэль макрон
пенсия
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Конституционный совет Франции отклонил ряд пунктов законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году."Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе... при этом отклонив ряд других статей законопроекта", - сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение органа.Совет, в том числе, отверг пункт о введении штрафов для предприятий, отказывающихся трудоустраивать граждан старше 55 лет.Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.
https://ria.ru/20230414/dogovor-1865449863.html
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франция, в мире, эммануэль макрон, пенсия, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Пенсия, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионного проекта

Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов законопроекта о пенсионной реформе

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Конституционный совет Франции отклонил ряд пунктов законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.

"Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе... при этом отклонив ряд других статей законопроекта", - сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение органа.

Совет, в том числе, отверг пункт о введении штрафов для предприятий, отказывающихся трудоустраивать граждан старше 55 лет.

Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
СМИ: Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней
Вчера, 19:20
 
ФранцияВ миреЭммануэль МакронПенсияЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
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