https://ria.ru/20230414/parizh-1865396302.html

Полиция зачистила площадь у Нотр-Дама перед приездом Макрона

Полиция зачистила площадь у Нотр-Дама перед приездом Макрона - РИА Новости, 14.04.2023

Полиция зачистила площадь у Нотр-Дама перед приездом Макрона

Стражи правопорядка попросили людей уйти с площади перед Собором Парижской Богоматери, куда должен был приехать президент Франции Эммануэль Макрон,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:00

2023-04-14T17:00

2023-04-14T17:00

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Стражи правопорядка попросили людей уйти с площади перед Собором Парижской Богоматери, куда должен был приехать президент Франции Эммануэль Макрон, свидетельствуют кадры, опубликованные в пятницу видеоновостным агентством CLPRESS. На видео примерно десять жандармов поднялись на платформу с деревянными лавочками перед собором, где расположились несколько десятков человек, и попросили их покинуть площадь. О причинах такого не сообщается, однако в эти дни в Париже активно идут протесты против пенсионной реформы. В пятницу Конституционный совет страны должен принять окончательное решение о непопулярном законопроекте. В частности, незадолго до приезда Макрона мимо собора проплыл прогулочный катер, на борту которого члены профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" развернули баннер с надписью: "Ни 67, ни 64. Пенсия – 60 лет", - свидетельствуют кадры, опубликованные телеканалом BFMTV. Кроме того, в соцсетях разошлось видео фургона с маркировкой профсоюза, который кружил в районе собора с баннером на боку: "Мы не хотим твоей реформы". В какой-то момент его остановили полицейские. Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, чтобы проследить за ходом выполнения реставрационных работ. Вместе со своей супругой Брижит, надев белые каски, президент пообщался с работниками и оценил прогресс в восстановлении парижской достопримечательности. С сопровождавшей его прессой во время этого визита глава государства общаться не стал. Крупнейший в истории пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года, в результате обрушился шпиль, но структура собора и главные хранившиеся в нем реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении восстановить Нотр-Дам к 2024 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон