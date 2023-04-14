https://ria.ru/20230414/obvinenie-1865404457.html
Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение
Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение - РИА Новости, 14.04.2023
Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение
Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре, подозреваемому в организации утечки секретных материалов, предъявили обвинение по двум пунктам, передает... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:18
2023-04-14T17:18
2023-04-14T18:21
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БОСТОН, 14 апр — РИА Новости. Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре, подозреваемому в организации утечки секретных материалов, предъявили обвинение по двум пунктам, передает корреспондент РИА Новости."Несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне", —озвучила судья первый пункт, по которому ему грозит до десяти лет тюрьмы.Согласно второму пункту, Тейшейру обвиняют в незаконном изъятии и хранении секретных документов, максимальной срок заключения составляет пять лет.Уточняется, что он будет находится под стражей как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 19 апреля. Накануне агенты ФБР задержали Тейшейру по подозрению в причастности к утечке засекреченных материалов Пентагона. По данным СМИ, во время службы на военной базе в Форт-Брэгге он публиковал эти документы в чате популярной среди геймеров соцсети Discord, после чего они попали в Telegram-каналы и СМИ.Белый дом отказался подтвердить подлинность слитой информации и заявил, что пока не готов объяснить, как произошла утечка. В Министерстве обороны США ущерб от произошедшего оценили как значительный.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20230414/utechka-1865386246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, сша, россия, украина, нато, пентагон, дмитрий песков, федеральное бюро расследований сша, утечка материалов пентагона
В мире, Министерство обороны США, США, Россия, Украина, НАТО, Пентагон, Дмитрий Песков, Федеральное бюро расследований США, Утечка материалов Пентагона
Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение
Арестованному по делу об утечке документов Пентагона Тейшейре предъявили обвинение
БОСТОН, 14 апр — РИА Новости. Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре, подозреваемому в организации утечки секретных материалов, предъявили обвинение по двум пунктам, передает корреспондент РИА Новости.
"Несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне", —озвучила судья первый пункт, по которому ему грозит до десяти лет тюрьмы.
СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие
Согласно второму пункту, Тейшейру обвиняют в незаконном изъятии и хранении секретных документов, максимальной срок заключения составляет пять лет.
Уточняется, что он будет находится под стражей как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 19 апреля.
Накануне агенты ФБР
задержали Тейшейру по подозрению в причастности к утечке засекреченных материалов Пентагона. По данным СМИ, во время службы на военной базе в Форт-Брэгге он публиковал эти документы в чате популярной среди геймеров соцсети Discord, после чего они попали в Telegram-каналы и СМИ.
Раскрыто мнение подозреваемого в утечке документов Пентагона об Украине
Белый дом отказался подтвердить подлинность слитой информации и заявил, что пока не готов объяснить, как произошла утечка. В Министерстве обороны США ущерб от произошедшего оценили как значительный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США
и партнеров в конфликт на Украине.
Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ