https://ria.ru/20230414/obvinenie-1865404457.html

Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение

Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение - РИА Новости, 14.04.2023

Арестованному за утечку документов Пентагона военному предъявили обвинение

Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре, подозреваемому в организации утечки секретных материалов, предъявили обвинение по двум пунктам, передает... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:18

2023-04-14T17:18

2023-04-14T18:21

в мире

министерство обороны сша

сша

россия

украина

нато

пентагон

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865226165_0:85:838:556_1920x0_80_0_0_31fec2a43f5998a8d2ccf858ea2bf54e.jpg

БОСТОН, 14 апр — РИА Новости. Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре, подозреваемому в организации утечки секретных материалов, предъявили обвинение по двум пунктам, передает корреспондент РИА Новости."Несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне", —озвучила судья первый пункт, по которому ему грозит до десяти лет тюрьмы.Согласно второму пункту, Тейшейру обвиняют в незаконном изъятии и хранении секретных документов, максимальной срок заключения составляет пять лет.Уточняется, что он будет находится под стражей как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 19 апреля. Накануне агенты ФБР задержали Тейшейру по подозрению в причастности к утечке засекреченных материалов Пентагона. По данным СМИ, во время службы на военной базе в Форт-Брэгге он публиковал эти документы в чате популярной среди геймеров соцсети Discord, после чего они попали в Telegram-каналы и СМИ.Белый дом отказался подтвердить подлинность слитой информации и заявил, что пока не готов объяснить, как произошла утечка. В Министерстве обороны США ущерб от произошедшего оценили как значительный.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в конфликт на Украине.

https://ria.ru/20230414/utechka-1865386246.html

https://ria.ru/20230414/pentagon-1865208848.html

https://ria.ru/20230413/utechka-1865188491.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны сша, сша, россия, украина, нато, пентагон, дмитрий песков, федеральное бюро расследований сша, утечка материалов пентагона