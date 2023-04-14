https://ria.ru/20230414/obstrel-1865470451.html

Четыре мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой из РСЗО

Четыре мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой из РСЗО - РИА Новости, 14.04.2023

Четыре мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой из РСЗО

Четыре мирных жителя погибли, 10 получили ранения при обстреле Ясиноватой в ДНР из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:30

2023-04-14T21:30

2023-04-14T21:38

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 10 получили ранения при обстреле Ясиноватой в ДНР из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой, в ходе которого по городу было выпущено три ракеты из РСЗО."Населенный пункт Ясиноватая: погибли четверо гражданских лиц: девушка 2002 года рождения, женщина 1970 года рождения, мужчина 1964 года рождения, персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц: ребенок - девочка 2016 года рождения, женщины: 1972, 1993, 1955 и 1937 годов рождения, мужчины: 1966, 1993, 1957, 1971 и 1973 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, донецк