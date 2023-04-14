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Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска в 19.00 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:26
2023-04-14T20:26
2023-04-14T20:26
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
куйбышевский район
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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донецк, сцкк, куйбышевский район, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Куйбышевский район, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка