https://ria.ru/20230414/obstrel-1865412636.html

Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую

Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:41

2023-04-14T17:41

2023-04-14T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из РСЗО", - сообщило представительство в своем телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, украина