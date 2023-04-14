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Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:41
2023-04-14T17:41
2023-04-14T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из РСЗО", - сообщило представительство в своем телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой