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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска в 14.05 мск обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:26
2023-04-14T14:26
2023-04-14T14:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 мск обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке три снаряда