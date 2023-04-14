https://ria.ru/20230414/obstrel-1865197108.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T00:20

2023-04-14T00:20

2023-04-14T00:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

горловка

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. (Всего выпустил) 156 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк и Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Горловке, а также о ранении четырех мирных жителей в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.

https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1865055849.html

https://ria.ru/20230413/poteri-1865060672.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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происшествия, донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк