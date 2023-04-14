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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 14.04.2023 (обновлено: 00:22 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865197108.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:20
2023-04-14T00:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
горловка
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. (Всего выпустил) 156 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк и Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Горловке, а также о ранении четырех мирных жителей в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1865055849.html
https://ria.ru/20230413/poteri-1865060672.html
донецкая народная республика
горловка
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происшествия, донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 156 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела рынка в Донецке
Последствия обстрела рынка в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела рынка в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 156 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. (Всего выпустил) 156 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк и Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Горловке, а также о ранении четырех мирных жителей в Донецке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 18 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецкСЦКК
 
 
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