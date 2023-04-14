https://ria.ru/20230414/obrazovanie-1865436100.html
Более трети педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки
Более трети педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки - РИА Новости, 14.04.2023
Более трети педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки
Более 35% педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки, а 11% отметили, что необходимость в цифровых навыках - главный вызов для образовательной среды,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:36
2023-04-14T18:36
2023-04-14T18:36
год педагога и наставника
социальный навигатор
образование
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863684771_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_a63f4587d64e917af8e7ad9ae54a1991.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 35% педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки, а 11% отметили, что необходимость в цифровых навыках - главный вызов для образовательной среды, следует из результатов исследования, которые предоставила пресс-служба "Инфофорума". "Так, среди опрошенных свыше 35% педагогов указали на свое стремление развивать цифровые навыки, при этом 11% подчеркнули, что именно необходимость в цифровых навыках главный вызов для образовательной среды", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 34% педагогов отметили необходимость адаптации к любым нововведениям в целом, приблизительно такой же процент респондентов указал, что именно нововведения являются главными вызовами в образовании. Кроме того, более 25% из всех опрошенных указали среди ключевых вызовов - поиск баланса между бюрократией и преподаванием, часть из них при этом отметили ощутимые улучшения для себя со стороны госполитики в сфере образования. Исследование провела российская образовательная платформа "Инфоурок" в 2023 году, в нем приняло участие более 20 тысяч педагогов из всех федеральных округов РФ, само исследование приурочено к Году педагога и наставника, объявленного президентом России, а его результаты будут представлены 22 апреля на IV международном практическом Инфофоруме для педагогов. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863684771_144:0:1921:1333_1920x0_80_0_0_dbbfafc9769b783f875f97b328aca1b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, образование, образование - общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Образование, Образование - Общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 35% педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки, а 11% отметили, что необходимость в цифровых навыках - главный вызов для образовательной среды, следует из результатов исследования, которые предоставила пресс-служба "Инфофорума".
"Так, среди опрошенных свыше 35% педагогов указали на свое стремление развивать цифровые навыки, при этом 11% подчеркнули, что именно необходимость в цифровых навыках главный вызов для образовательной среды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 34% педагогов отметили необходимость адаптации к любым нововведениям в целом, приблизительно такой же процент респондентов указал, что именно нововведения являются главными вызовами в образовании.
Кроме того, более 25% из всех опрошенных указали среди ключевых вызовов - поиск баланса между бюрократией и преподаванием, часть из них при этом отметили ощутимые улучшения для себя со стороны госполитики в сфере образования.
Исследование провела российская образовательная платформа "Инфоурок" в 2023 году, в нем приняло участие более 20 тысяч педагогов из всех федеральных округов РФ, само исследование приурочено к Году педагога и наставника, объявленного президентом России, а его результаты будут представлены 22 апреля на IV международном практическом Инфофоруме для педагогов.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.