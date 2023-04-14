https://ria.ru/20230414/obrazovanie-1865436100.html

Более трети педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки

Более трети педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки - РИА Новости, 14.04.2023

Более трети педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки

Более 35% педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки, а 11% отметили, что необходимость в цифровых навыках - главный вызов для образовательной среды,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:36

2023-04-14T18:36

2023-04-14T18:36

год педагога и наставника

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образование - общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 35% педагогов стремятся развивать свои цифровые навыки, а 11% отметили, что необходимость в цифровых навыках - главный вызов для образовательной среды, следует из результатов исследования, которые предоставила пресс-служба "Инфофорума". "Так, среди опрошенных свыше 35% педагогов указали на свое стремление развивать цифровые навыки, при этом 11% подчеркнули, что именно необходимость в цифровых навыках главный вызов для образовательной среды", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 34% педагогов отметили необходимость адаптации к любым нововведениям в целом, приблизительно такой же процент респондентов указал, что именно нововведения являются главными вызовами в образовании. Кроме того, более 25% из всех опрошенных указали среди ключевых вызовов - поиск баланса между бюрократией и преподаванием, часть из них при этом отметили ощутимые улучшения для себя со стороны госполитики в сфере образования. Исследование провела российская образовательная платформа "Инфоурок" в 2023 году, в нем приняло участие более 20 тысяч педагогов из всех федеральных округов РФ, само исследование приурочено к Году педагога и наставника, объявленного президентом России, а его результаты будут представлены 22 апреля на IV международном практическом Инфофоруме для педагогов. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, образование, образование - общество