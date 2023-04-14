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США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти - РИА Новости, 14.04.2023
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти
Вашингтон отказал посольству России в возложении венков к обелиску памяти советских и американских солдат в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:27
2023-04-14T00:27
2023-04-14T00:27
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вашингтон отказал посольству России в возложении венков к обелиску памяти советских и американских солдат в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Мы обратились к американцам. В прошлом году нам отказали, в этом году нам также отказали. Мы не можем возложить цветы, венки к обелиску памяти советских и американских солдат", - сказал Антонов в эфире передачи "Большая игра" на первом канале. "Вопиющий случай. Наши дипломаты поехали на Аляску, хотели возложить венки на могилы советских, американских и канадских воинов на кладбище в Форт-Ричардсоне, и нам опять отказали", - добавил он.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти
Антонов: США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти солдат