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США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти - РИА Новости, 14.04.2023
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00:27 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/obelisk-1865197431.html
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти - РИА Новости, 14.04.2023
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти
Вашингтон отказал посольству России в возложении венков к обелиску памяти советских и американских солдат в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:27
2023-04-14T00:27
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вашингтон отказал посольству России в возложении венков к обелиску памяти советских и американских солдат в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Мы обратились к американцам. В прошлом году нам отказали, в этом году нам также отказали. Мы не можем возложить цветы, венки к обелиску памяти советских и американских солдат", - сказал Антонов в эфире передачи "Большая игра" на первом канале. "Вопиющий случай. Наши дипломаты поехали на Аляску, хотели возложить венки на могилы советских, американских и канадских воинов на кладбище в Форт-Ричардсоне, и нам опять отказали", - добавил он.
https://ria.ru/20230414/antonov-1865196921.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти

Антонов: США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти солдат

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вашингтон отказал посольству России в возложении венков к обелиску памяти советских и американских солдат в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Мы обратились к американцам. В прошлом году нам отказали, в этом году нам также отказали. Мы не можем возложить цветы, венки к обелиску памяти советских и американских солдат", - сказал Антонов в эфире передачи "Большая игра" на первом канале.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений
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"Вопиющий случай. Наши дипломаты поехали на Аляску, хотели возложить венки на могилы советских, американских и канадских воинов на кладбище в Форт-Ричардсоне, и нам опять отказали", - добавил он.
 
В миреРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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