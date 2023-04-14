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В Магнитогорске начали проверку после нападения подростков на супругов - РИА Новости, 14.04.2023
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17:47 14.04.2023 (обновлено: 17:50 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/napadenie-1865415604.html
В Магнитогорске начали проверку после нападения подростков на супругов
В Магнитогорске начали проверку после нападения подростков на супругов - РИА Новости, 14.04.2023
В Магнитогорске начали проверку после нападения подростков на супругов
Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Магнитогорске группа подростков с палками и камнями вступила в конфликт с супружеской парой, гулявшей в РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:47
2023-04-14T17:50
происшествия
магнитогорск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Магнитогорске группа подростков с палками и камнями вступила в конфликт с супружеской парой, гулявшей в парке, информирует пресс-центр надзорного ведомства Челябинской области. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, местная жительница рассказала, что в четверг вечером во время прогулки с мужем и друзьями по парку подростки "начали безобразно выражаться в сторону женщин", после чего мужчины сделали им замечания. Их окружили несколько подростков, которые "шли с палками, с топорами, клюшками, кидались камнями", муж, со слов женщины, пытался с ними поговорить, но "ему прилетает от двух молодых людей в челюсть". Она добавила, что "мальчишки 14-16 лет вызвали своих "братьев" на подкрепление". "Прокуратурой области организована проверка по фактам, изложенным в публикации "Магнитогорцы пожаловались на толпу мужчин, которые бросаются с топорами на гуляющих в парке", - говорится в сообщении. В ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики по фактам, изложенным в публикации", уточняется в сообщении. Ход процессуальной проверки органов полиции поставлен на контроль.
https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html
https://ria.ru/20230411/napadenie-1864376850.html
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происшествия, магнитогорск, челябинская область
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область
В Магнитогорске начали проверку после нападения подростков на супругов

В Магнитогорске начали проверку после нападения подростков с палками на супругов в парке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГород Магнитогорск
Город Магнитогорск - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Город Магнитогорск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Магнитогорске группа подростков с палками и камнями вступила в конфликт с супружеской парой, гулявшей в парке, информирует пресс-центр надзорного ведомства Челябинской области.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, местная жительница рассказала, что в четверг вечером во время прогулки с мужем и друзьями по парку подростки "начали безобразно выражаться в сторону женщин", после чего мужчины сделали им замечания. Их окружили несколько подростков, которые "шли с палками, с топорами, клюшками, кидались камнями", муж, со слов женщины, пытался с ними поговорить, но "ему прилетает от двух молодых людей в челюсть". Она добавила, что "мальчишки 14-16 лет вызвали своих "братьев" на подкрепление".
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"Прокуратурой области организована проверка по фактам, изложенным в публикации "Магнитогорцы пожаловались на толпу мужчин, которые бросаются с топорами на гуляющих в парке", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики по фактам, изложенным в публикации", уточняется в сообщении.
Ход процессуальной проверки органов полиции поставлен на контроль.
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