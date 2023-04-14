https://ria.ru/20230414/napadenie-1865311059.html

СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру

СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру - РИА Новости, 14.04.2023

СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения омской блогерши, героини одного из выпусков шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:25

2023-04-14T13:25

2023-04-14T13:25

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

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ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения омской блогерши, героини одного из выпусков шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой) на медсестру, рассказали РИА Новости в СУ СК по Омской области. "Двадцатишестилетняя омичка напала на медсестру и начала ее избивать. Женщина получила многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи", - сообщила агентству старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. Она добавила, что "в ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка". Ева Абрамович подтвердила факт конфликта. "Да, был действительно конфликт неприятный. Меня забрала бригада скорой помощи. Увезли в токсик, вели себя хамски. Били по губам ремнем. Волосы выдирали. Не отдавали личные вещи. Бардак", - сказала Абрамович РИА Новости. Источники в силовых структурах заявили РИА Новости, что есть предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения. Источник в больнице скорой помощи уточнил, что девушка является пациентом давно, а сама она воспитывает малолетнего ребенка. Как уточнил источник, медсестра после конфликта вынуждена ходить в специальном воротнике.

https://ria.ru/20230411/napadenie-1864376850.html

https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html

омская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), омская область