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СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру - РИА Новости, 14.04.2023
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13:25 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/napadenie-1865311059.html
СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру
СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру - РИА Новости, 14.04.2023
СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения омской блогерши, героини одного из выпусков шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:25
2023-04-14T13:25
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
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ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения омской блогерши, героини одного из выпусков шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой) на медсестру, рассказали РИА Новости в СУ СК по Омской области. "Двадцатишестилетняя омичка напала на медсестру и начала ее избивать. Женщина получила многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи", - сообщила агентству старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. Она добавила, что "в ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка". Ева Абрамович подтвердила факт конфликта. "Да, был действительно конфликт неприятный. Меня забрала бригада скорой помощи. Увезли в токсик, вели себя хамски. Били по губам ремнем. Волосы выдирали. Не отдавали личные вещи. Бардак", - сказала Абрамович РИА Новости. Источники в силовых структурах заявили РИА Новости, что есть предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения. Источник в больнице скорой помощи уточнил, что девушка является пациентом давно, а сама она воспитывает малолетнего ребенка. Как уточнил источник, медсестра после конфликта вынуждена ходить в специальном воротнике.
https://ria.ru/20230411/napadenie-1864376850.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), омская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Омская область
СК проверит данные о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру

СК начал проверку сообщения о нападении омской блогерши Евы Абрамович на медсестру

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения омской блогерши, героини одного из выпусков шоу "Давай поженимся" Евы Абрамович (Скороходовой) на медсестру, рассказали РИА Новости в СУ СК по Омской области.
"Двадцатишестилетняя омичка напала на медсестру и начала ее избивать. Женщина получила многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи", - сообщила агентству старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.
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Она добавила, что "в ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка".
Ева Абрамович подтвердила факт конфликта. "Да, был действительно конфликт неприятный. Меня забрала бригада скорой помощи. Увезли в токсик, вели себя хамски. Били по губам ремнем. Волосы выдирали. Не отдавали личные вещи. Бардак", - сказала Абрамович РИА Новости.
Источники в силовых структурах заявили РИА Новости, что есть предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения.
Источник в больнице скорой помощи уточнил, что девушка является пациентом давно, а сама она воспитывает малолетнего ребенка. Как уточнил источник, медсестра после конфликта вынуждена ходить в специальном воротнике.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Омская область
 
 
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