https://ria.ru/20230414/musor-1865339792.html
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите - РИА Новости, 14.04.2023
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите
Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:33
2023-04-14T14:33
2023-04-14T14:33
наука
россия
калуга
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_78416579586908faf89115dc44daf3fd.jpg
КАЛУГА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Это проблема - космический мусор... У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь". Эта программа предусматривает слежение, в первую очередь, за всем космическим мусором", - сказал Борисов, общаясь со студентами на кинофестивале "Циолковский" в Калуге. Он отметил, что частицы космического мусора размером менее 10 сантиметров отследить невозможно. "Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором - ред.)", - добавил Борисов. Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмос" фиксирует пробои метеороидами на МКС намного чаще, чем на советской станции "Салют-7" сорок лет назад. По его словам, это связано с тем, что человечество сильно загрязнило орбитальное пространство.
https://ria.ru/20230102/fantasty-1842225550.html
россия
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_9cc50ecb002df8536f66535ec52ac558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калуга, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Наука, Россия, Калуга, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите
Борисов: Путин одобрил создание проекта "Млечный путь" по отслеживанию космического мусора
КАЛУГА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Это проблема - космический мусор... У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь". Эта программа предусматривает слежение, в первую очередь, за всем космическим мусором", - сказал Борисов, общаясь со студентами на кинофестивале "Циолковский" в Калуге
.
Он отметил, что частицы космического мусора размером менее 10 сантиметров отследить невозможно. "Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором - ред.)", - добавил Борисов.
Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмос" фиксирует пробои метеороидами на МКС намного чаще, чем на советской станции "Салют-7" сорок лет назад. По его словам, это связано с тем, что человечество сильно загрязнило орбитальное пространство.
То ли еще будет: какие технологии предугадали фантасты