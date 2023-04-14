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Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите - РИА Новости, 14.04.2023
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Наука
 
14:33 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/musor-1865339792.html
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите - РИА Новости, 14.04.2023
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите
Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:33
2023-04-14T14:33
наука
россия
калуга
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
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КАЛУГА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Это проблема - космический мусор... У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь". Эта программа предусматривает слежение, в первую очередь, за всем космическим мусором", - сказал Борисов, общаясь со студентами на кинофестивале "Циолковский" в Калуге. Он отметил, что частицы космического мусора размером менее 10 сантиметров отследить невозможно. "Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором - ред.)", - добавил Борисов. Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмос" фиксирует пробои метеороидами на МКС намного чаще, чем на советской станции "Салют-7" сорок лет назад. По его словам, это связано с тем, что человечество сильно загрязнило орбитальное пространство.
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россия, калуга, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Наука, Россия, Калуга, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос
Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите

Борисов: Путин одобрил создание проекта "Млечный путь" по отслеживанию космического мусора

© Depositphotos.com / Petrovich99Космический мусор на околоземной орбите
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Depositphotos.com / Petrovich99
Космический мусор на околоземной орбите. Архивное фото
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КАЛУГА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Это проблема - космический мусор... У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь". Эта программа предусматривает слежение, в первую очередь, за всем космическим мусором", - сказал Борисов, общаясь со студентами на кинофестивале "Циолковский" в Калуге.
Он отметил, что частицы космического мусора размером менее 10 сантиметров отследить невозможно. "Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором - ред.)", - добавил Борисов.
Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмос" фиксирует пробои метеороидами на МКС намного чаще, чем на советской станции "Салют-7" сорок лет назад. По его словам, это связано с тем, что человечество сильно загрязнило орбитальное пространство.
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НаукаРоссияКалугаЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинРоскосмос
 
 
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