https://ria.ru/20230414/musor-1865339792.html

Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите

Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите - РИА Новости, 14.04.2023

Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора на орбите

Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:33

2023-04-14T14:33

2023-04-14T14:33

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юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

роскосмос

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КАЛУГА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта "Млечный путь", цель которого - отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Это проблема - космический мусор... У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием "Млечный путь". Эта программа предусматривает слежение, в первую очередь, за всем космическим мусором", - сказал Борисов, общаясь со студентами на кинофестивале "Циолковский" в Калуге. Он отметил, что частицы космического мусора размером менее 10 сантиметров отследить невозможно. "Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором - ред.)", - добавил Борисов. Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмос" фиксирует пробои метеороидами на МКС намного чаще, чем на советской станции "Салют-7" сорок лет назад. По его словам, это связано с тем, что человечество сильно загрязнило орбитальное пространство.

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россия, калуга, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос