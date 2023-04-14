https://ria.ru/20230414/moskva-1865237577.html

Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП

Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП - РИА Новости, 14.04.2023

Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП

В рамках реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва в первом квартале предоставила инвесторам без торгов более 13,5 гектара земли под... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:12

2023-04-14T10:12

2023-04-14T10:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В рамках реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва в первом квартале предоставила инвесторам без торгов более 13,5 гектара земли под строительство социальных, коммерческих, транспортных и промышленных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, например, в поселении Щаповском ТиНАО будет построена школа для 800 учащихся, а в поселении Сосенское - детский сад на 225 воспитанников. В Раменках будет построен комплекс для футбольной школы, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в Хорошево-Мневниках появится ледовый дворец для керлинга.Для масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)