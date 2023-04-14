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Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП - РИА Новости, 14.04.2023
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10:12 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/moskva-1865237577.html
Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП
Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП - РИА Новости, 14.04.2023
Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП
В рамках реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва в первом квартале предоставила инвесторам без торгов более 13,5 гектара земли под... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:12
2023-04-14T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В рамках реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва в первом квартале предоставила инвесторам без торгов более 13,5 гектара земли под строительство социальных, коммерческих, транспортных и промышленных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, например, в поселении Щаповском ТиНАО будет построена школа для 800 учащихся, а в поселении Сосенское - детский сад на 225 воспитанников. В Раменках будет построен комплекс для футбольной школы, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в Хорошево-Мневниках появится ледовый дворец для керлинга.Для масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Заммэра Ефимов: инвесторы получили более 13 гектаров земли под МаИП

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В рамках реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва в первом квартале предоставила инвесторам без торгов более 13,5 гектара земли под строительство социальных, коммерческих, транспортных и промышленных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"В частности, 4,6 гектара предоставлено под строительство объектов образования, 6,3 гектара – под спорткомплексы, два гектара – под общественно-деловые и транспортные объекты, еще 0,7 гектара – под деревообрабатывающий завод. Договоры заключены на пять лет", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Так, например, в поселении Щаповском ТиНАО будет построена школа для 800 учащихся, а в поселении Сосенское - детский сад на 225 воспитанников. В Раменках будет построен комплекс для футбольной школы, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в Хорошево-Мневниках появится ледовый дворец для керлинга.
Для масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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